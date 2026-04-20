세계 1위 유튜버 ‘미스터비스트’ 콘텐츠에 ‘임영웅’ 목소리가?...글로벌 협업 콘텐츠 선보여

가수 임영웅이 세계적인 유튜브 크리에이터로 알려진 ‘MrBeast(미스터비스트)’의 대형 콘텐츠에 한국어 더빙으로 참여하며 이색적인 글로벌 콘텐츠 협업 행보를 보였다.

가수 임영웅이 세계적인 유튜브 크리에이터로 알려진 ‘MrBeast(미스터비스트)’의 대형 콘텐츠에 한국어 더빙으로 참여하며 이색적인 글로벌 콘텐츠 협업 행보를 보였다. 물고기뮤직 제공, 뉴시스

지난 19일 ‘미스터비스트’ 공식 유튜브 채널에는 ‘마트에 마지막까지 남아 있는 사람에게 25만 달러를 드립니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 콘텐츠는 25만 달러의 상금을 두고 참가자들이 마트라는 제한된 공간에서 끝까지 생존을 이어가야 하는 서바이벌 형식으로 구성됐다. 참가자들 간의 심리전, 갈등, 전략적 행동이 중심이 되는 대규모 예능형 프로젝트다.

참가자들은 생필품을 확보하는 모습을 보였고, 서로의 요새를 부수는 등 행동에 나섰다.

임영웅은 영상 속 참가자 중 한 인물의 목소리를 맡아 한국어 더빙 작업에 참여했다. 그는 극한 상황 속 인물이 느끼는 긴장감과 감정 변화를 자연스럽게 표현하며, 단순 번역 수준을 넘어 캐릭터의 감정을 생동감 있게 전달했다는 평가를 받고 있다.

이번 협업은 미스터비스트 콘텐츠의 한국어 더빙 프로젝트를 담당하고 있는 성우 남도형과의 인연을 계기로 성사됐다고 전해진다. 기존 글로벌 콘텐츠에 국내 아티스트가 참여해 언어 장벽을 낮추고 현지 시청자 접근성을 높였다는 점에서 신선한 행보로 보인다.

임영웅이 참여한 더빙 장면이 포함된 영상은 미스터비스트 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있으며, 관련 추가 콘텐츠는 향후 임영웅의 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

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