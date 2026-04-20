“머리 기르려고 살 빼”…스타강사 김미경, 딸 한마디에 15㎏ 감량

스타 강사 김미경이 딸의 한마디를 계기로 체중 15㎏을 감량한 사연을 공개했다.

20일 유튜브 채널 ‘MKTV 김미경TV’에는 ‘평생 숏컷 김미경이 환갑 넘어 머리 기른 진짜 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김미경은 긴 머리를 기르게 된 배경을 설명하며 “댓글을 보면 ‘왜 머리를 기르냐’, ‘짧은 머리가 낫다’는 반응이 많다”며 “특히 60세가 넘으면 머리를 자른다는 말이 기억에 남는다. 긴 머리가 어울리지 않는 나이라는 뜻처럼 들렸다”고 말했다.

그는 34년간 강의를 하며 줄곧 숏컷을 유지해왔지만, 환갑을 맞아 받은 딸의 생일 편지가 변화를 이끌었다고 밝혔다. 김미경은 “딸이 내 숏컷이 헬멧 쓰고 돈 벌러 나가는 머리처럼 보였다고 하더라”며 “억척스럽게 살아온 상징 같다고 했다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘MKTV 김미경TV’ 캡처

이어 “딸이 ‘그 머리는 어떤 모자도 안 어울린다. 이제는 여유 있게 살아도 되니 머리를 길러보라’고 했다. 그 말 듣고 뭉클했다”고 덧붙였다.

김미경은 당시 건강 상태도 좋지 않았다고 털어놨다. 그는 “몸무게가 70㎏대 중반이었고, 혈압은 180, 중증 지방간 상태였다”며 “옷 사이즈도 77이었는데, 77을 사도 맞지 않는 경우가 많았다. 그런 상태에서 긴 머리를 기르기는 어렵겠다고 생각했다”고 말했다.

이후 그는 체중 감량을 결심했고, 총 15㎏을 줄이는 데 성공했다. 김미경은 “외모가 달라지니 내면도 크게 변했다. 체력도 좋아졌다”고 밝혔다.

김미경은 “체력은 누워서 만들어지지 않는다”며 “아침에 레깅스를 입고 점퍼 하나 걸치고 나가서 걸으며 생활 리듬을 유지하려고 한다”고 자신의 건강관리 방법을 전했다.

한편 김미경은 관계·소통·동기부여 등을 주제로 한 다수의 강연과 저서로 알려져 있다.

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