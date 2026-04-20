장동혁 “李정부 반미·반기업 정책, 우리 경제 발목 잡아”

8박 10일간의 방미 일정을 마치고 온 국민의힘 장동혁 대표가 “쿠팡 사태를 비롯한 이재명 정권의 반미·반기업 정책들이 우리 경제의 발목을 잡고 있다”고 주장했다.

장동혁 국민의힘 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

장 대표는 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “많은 미국 측 인사들이 이재명정부의 대북 정책과 한미 동맹에 대한 모호한 입장에 우려를 표했다”며 이같이 밝혔다. 그는 방미 성과와 관련해 “백악관, 국가안전보장회의(NSC) 고위 인사와 북한 비핵화 전략을 깊이 있게 공유했고, 국무부 고위 인사를 만나 경제협력 강화 방안도 논의했다”며 “특히 미국에 진출한 우리 기업들의 비자 문제에 대해 긴밀한 협력을 통해 함께 해결해 나가기로 확약받았다”고 설명했다.

장 대표는 이어 “야당이 아무리 노력한다 해도 정부·여당이 다른 길을 고집하면 아무런 소용이 없다”며 ”지금이라도 이재명 대통령은 국가안보와 국익 수호를 기준으로 대북 정책과 외교 정책의 틀을 전면 수정해야 한다”고 지적했다.

그는 “우리 안보에 가장 중요한 핵심 자산인 미국의 대북 정보 공유가 제한되어 있는 상황”이라며 “정동영 통일부 장관의 무책임한 언동과 침묵, 이에 동조하고 있는 이 대통령 때문”이라고 정부 외교 정책 방향 전반을 비판했다. 그러면서 “방미를 통해 한미 동맹의 중요성과 우리 외교의 현주소를 다시 확인할 수 있었다”고 말했다.

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