롯데이노베이트, ‘2026 롯데월드타워 스카이런’서 휴머노이드 로봇 ‘로이’ 투입

롯데이노베이트는 휴머노이드 로봇 ‘로이(ROI)’를 ‘2026 롯데월드타워 스카이런’에 투입해 피지컬 인공지능(AI) 기반의 현장 적용 가능성을 선보였다고 20일 밝혔다. RX(로봇전환) 전략의 일환으로 현장 실증을 통해 휴머노이드 로봇의 실제 적용 가능성을 검증하기 위해 이뤄졌다.

‘롯데월드타워 스카이런’은 롯데물산이 주관하는 국내 최고 높이의 수직 마라톤 대회로, 롯데월드타워 123층(555m)까지 총 2917개 계단을 오른다. 2017년 시작된 이 대회는 지난 19일 개최됐다.

롯데이노베이트의 휴머노이드 로봇 로이는 대회 하루 전날인 18일 행사 공식 유니폼을 착용하고 스카이런 코스인 롯데월드타워 계단을 직접 올랐다. 배터리 효율과 안전 동선을 고려해 전체 구간이 아닌 일부 구간을 주행하는 방식으로 진행됐으며, 대회 역사상 휴머노이드 로봇이 참여한 첫 사례다.

휴머노이드의 계단 등반은 인간에게는 익숙한 동작이지만, 로봇에게는 높은 수준의 균형 제어와 환경 인지가 요구되는 고난도 과제다. 롯데이노베이트는 실제 현장과 유사한 환경에서 강화 학습 기반의 반복 시뮬레이션과 학습을 진행하고, 계단 높이와 간격 등 변수를 반영해 ‘로이’의 안정적인 동작을 완성했다.

이 과정에는 롯데이노베이트가 자체 개발해 내재화한 강화 학습 기반의 계단 보행 제어 기술이 핵심적으로 활용됐다. 로봇 관절의 위치, 속도, 토크 등 고유 감각 정보를 실시간으로 수집하고, 최적의 관절 동작으로 맵핑하는 강화 학습 모델을 통해 ‘로이’의 다음 동작이 결정됐으며, 이를 통해 안정적인 보행 제어가 가능해졌다.

휴머노이드 로봇의 계단 보행 기술은 물류·배송·보안 등 층간 이동이 필요한 산업 현장에 적용 가능하다. 향후 기술 고도화 시 양손으로 물품을 운반하며 계단을 오르내리는 복합 작업이 가능해져, 다층 건물에서의 순찰·점검·배송 자동화에 활용될 수 있다. 이는 작업 효율 향상과 운영 유연성 제고를 통해 산업 현장의 노동 부담 경감에 기여할 것으로 기대된다.

또 ‘로이’는 대회 당일 주요 프로그램에도 함께하며 현장의 열기를 고조시켰다. 강사와 함께 스트레칭 프로그램을 진행했고, 출발 지점에서는 참가자들을 독려하는 퍼포먼스를 선보였다. 시상식에서는 시상품 전달과 기념 촬영에 참여하며 행사의 피날레를 장식했다.

롯데이노베이트는 사람이 수행하기에 위험하고 힘든 작업을 대신할 수 있도록, 로봇의 ‘두뇌’ 역할을 하는 피지컬 AI 기술을 본격적으로 고도화해 나갈 계획이다. 이를 위해 다양한 제조사의 휴머노이드 로봇 중 각 산업 현장에 가장 적합한 하드웨어를 선별해 도입하고, 자체 연구 중인 VLA 모델과 강화 학습 기반의 제어 기술을 적용해 로봇의 두뇌를 구현할 예정이다. 특히 롯데이노베이트 AI 플랫폼 아이멤버를 유기적으로 통합해 작업자가 자연어로 명령을 내리기만 해도 로봇이 현실 세계의 복잡한 상황을 인지하고 능동적으로 작업을 수행할 수 있도록 한다는 방침이다.

롯데이노베이트는 VLA 및 강화 학습 기반의 제어 기술, 통합 AI 플랫폼, 실시간 관제 서비스까지 하나로 묶은 ‘RaaS(Robot as a Service)’ 전략을 추진한다. 이를 통해 유통 및 물류를 비롯한 다양한 산업 현장에 맞춤형 토탈 솔루션을 제공하며 피지컬 AI 서비스 생태계를 지속적으로 확장해 나갈 예정이다.

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