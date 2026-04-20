'건강이상설' 최불암, 내달 다큐로 근황 공개…"광대의 마음" 소회

MBC가 배우 최불암의 특집 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'를 다음 달 5일과 12일 오후 9시에 방송한다고 20일 밝혔다.



'파하, 최불암입니다'는 최불암의 삶과 연기 세계를 플레이리스트로 구성해 DJ의 진행과 음악으로 되짚는 라디오 형식의 다큐멘터리다.

최불암. 연합뉴스

이 프로그램은 최근 건강 이상설에 휩싸였던 최불암의 근황도 담는다.



그는 지난해 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 14년간 진행하던 KBS 1TV 시사교양 '한국인의 밥상'에서 하차했다. 최근 배우 백일섭과 박은수가 방송을 통해 그의 건강을 우려하는 발언을 잇달아 하면서 건강 이상설이 불거졌다.



과거 인터뷰와 강연 등에서 "연기자는 광대"라고 광대 정신을 강조해 온 최불암은 "오랜 시간 저를 사랑해 주신 시청자 여러분께 감사의 마음을 전하고 싶다. 그게 광대의 마음"이라고 다큐멘터리를 선보이는 이유를 밝힌다.



MBC 드라마 '그대 그리고 나'에서 최불암의 맏아들로 출연한 배우 박상원이 라디오 DJ 형태의 프리젠터(발표자)를 맡는다.



최불암의 고등학교 동창인 소설가 김춘복, 국립극단에서 연극배우로 함께 활동한 배우 박근형은 최불암의 청년 시절 이야기를 들려준다.



또한 '전원일기'에서 그의 큰 며느리였던 고두심, MBC '미망'과 '이별이 떠났다'에서 각각 손녀와 딸을 연기한 채시라, '그대 웃어요'에서 손자 역을 맡았던 정경호 등도 최불암과 함께한 추억을 소개한다.

<연합>

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