한혜진, 과거 남친에게 ‘잠수 이별’ 당해…“1년 만에 전화 와”

SBS TV 예능 '미운 우리 새끼' 화면 캡처

모델 겸 방송인 한혜진이 과거 연인으로부터 겪은 최악의 '잠수 이별' 일화를 공개했다.

19일 방송된 SBS TV 예능 '미운 우리 새끼'('미우새')에서 한혜진은 동료 엄지윤과 함께 개그우먼 김지유의 집을 방문해 '최악의 이별'에 대한 대화를 나눴다.

이날 한혜진은 과거 남자친구가 매사 힘들다고 토로하자 "맨날 힘들어서 어떡해"라는 메시지를 보낸 뒤 연락이 두절됐던 당시를 회상했다.

그는 "하루 이틀 삐친 줄 알았으나 연락 두절이 한 달, 두 달을 넘어 1년까지 이어졌다"며 사실상의 잠수 이별을 겪었음을 털어놨다.

이어 "1년 만에 새벽에 연달아 6통의 전화가 왔지만, 전화를 받지 않는 것으로 나만의 마무리를 했다"고 단호한 대처법을 전했다.

엄지윤이 "그래서 마무리는 했어요?"라고 묻자, 한혜진은 "아니지. 내 마무리는 절대 연락 안 받는 거지"라고 단호하게 답했다.

이에 엄지윤은 "아직도 사귀고 있다고 생각하는 거 아니에요?"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 이날 방송에서 김지유와 엄지윤 역시 기프티콘 배달비를 요구받거나 2주간 연락이 두절됐던 각자의 '최악의 연애' 경험담을 공유해 눈길을 끌었다.

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