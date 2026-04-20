지예은, 바타와 열애 인정…양세찬에 “용기 있는 자가 미인 얻어”

SBS 예능 프로그램 '런닝맨' 화면 캡처

배우 지예은이 안무가 겸 댄서 바타와의 열애를 직접 언급하며 교제를 인정했다.

19일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨' 말미 예고편에는 대망의 800회 녹화 현장 오프닝이 그려졌다.

예고편에서 MC 유재석은 "800회 이벤트로 지예은의 열애설이 터졌다"고 운을 뗐다. 지예은은 방송 내내 '러브라인'을 형성했던 양세찬에게 "오빠 미안하다"고 사과했다.

그러면서도 "용기 있는 자가 미인을 얻는 것"이라며 당당한 태도를 보여 눈길을 끌었다.

1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 종교(교회)를 통해 인연을 맺고 최근 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

바타는 지난해 지예은이 참여한 프로젝트 그룹 '충주지씨'의 '워터밤 서울 2025' 안무를 제작하는 등 업무적으로도 호흡을 맞춘 바 있다.

지예은과 바타 양측은 지난 13일 "좋은 감정으로 만나고 있다"며 열애 사실을 인정했다.

한편 지예은은 쿠팡플레이 'SNL 코리아'와 '런닝맨'을 통해 활약 중이며, 바타는 댄스 크루 위댐보이즈 리더로 Mnet '스트릿 맨 파이터' 준우승을 기록했다.

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