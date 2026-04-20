무대에 오른 시민들…하남의 봄밤, ‘뮤직 인 더 하남’ 폐막

“대한민국 대표 시민 참여형 문화 관광 축제로 육성하겠습니다.”

3만 관중의 함성이 경기 하남시의 심장을 깨운 ‘2026 하남 뮤직 페스티벌 뮤직 인 더 하남’이 이틀간의 일정을 마무리하고 18일 폐막했다.

하남종합운동장에서 열린 ‘2026 하남 뮤직 페스티벌 뮤직 인 더 하남’. 하남시 제공

19일 하남시에 따르면 하남종합운동장에서 열린 이번 축제에선 30여 팀, 650여 시민이 무대에 올랐다. 온라인 시청 수도 3만여회를 돌파하면서 온·오프라인 6만명이 동시에 지켜보는 거대한 ‘음악의 용광로’로 돌변했다.

하남시가 주최한 이번 행사는 공연을 넘어, 하남이라는 도시의 역동성을 증명하는 축제였다고 시는 설명했다.

축제가 더 특별했던 이유는 무대 위 주인공들이 연예인만이 아니었기 때문이다. 시민들이 꾸린 무대에선 서툰 몸짓과 진심 어린 목소리로 독창적 에너지를 발산했다.

관객석에선 즐거운 탄성이 터져 나왔고, 이웃의 공연에 아낌없는 박수를 보내는 모습은 ‘참여형 축제’의 방향성을 제시한 것으로 평가받는다.

첫째 날인 17일은 세대를 넘나드는 감성의 소용돌이를 표방했다. 1980년대 레전드 ‘도시아이들’과 가수 전미경이 추억의 보따리를 풀면서 중장년층 관객들은 추억에 젖었다. 선예, 조권, 김현정 등 실력파 가수들의 폭발적 가창력과 하남 대표 댄스팀 ‘버저비터’의 화려한 퍼포먼스는 현장을 콘서트장으로 만들었다.

둘째 날인 18일에는 지역의 미래인 아동·청소년들로 구성된 ‘꿈의 오케스트라’와 ‘하남연합어린이합창단’의 하모니가 시민들의 마음을 촉촉하게 적셨다.

축제의 피날레는 김연우, 임창정, 김연자 등 대형 아티스트들이 장식했다.

시 관계자는 “시민과 함께 만드는 K컬처 중심 도시의 가치를 증명했다”고 말했다.

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