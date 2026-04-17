"파키스탄 중재 진전…美·이란 2차협상 통해 합의문 서명 가능"

미국과 이란의 종전 협상을 중재하는 파키스탄이 2차 회담 준비를 서두르는 가운데 비공개 외교 진전으로 양측이 2차 회담을 거쳐 합의문에 서명할 수 있다고 로이터 통신이 파키스탄 측 소식통을 인용, 17일(현지시간) 보도했다.



익명의 한 파키스탄 소식통은 양측이 먼저 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 60일 이내에 포괄적 합의문을 발표할 예정이라면서 이같이 이 매체에 밝혔다.

지난 16일(현지시간) 이란 테헤란을 방문 중인 아심 무니르 파키스탄군 총사령관(왼쪽)이 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 만나 악수하고 있다. AFP연합뉴스

이어 "세부 합의는 나중에 이뤄질 것"이라면서 "양측 모두 원칙에는 뜻을 같이하고 있으며, 기술적인 부분은 나중에 논의될 것"이라고 설명했다.



이와 관련해 한 외교 소식통은 파키스탄 '실세'이자 이번 협상의 핵심 중재자인 아심 무니르 파키스탄군 총사령관이 지난 15일부터 이란 테헤란에서 회담을 진행하면서 난제에 대한 돌파구를 마련했다고 전했다.



무니르 총사령관은 이란 방문 첫날 아바스 아라그치 이란 외무장관과 회담했다.



이어 전날 마수드 페제시키안 대통령, 미국·이란 1차 회담에서 이란 측 협상단 대표를 맡은 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장 등 이란 정부·군사 최고위 지도부와 일련의 고위급 회담을 가졌다.



파키스탄 일간 익스프레스트리뷴은 그가 특히 이란 군사작전을 총괄하는 하탐 알 안비야 중앙사령부의 수장을 포함한 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 고위 지휘관들과도 만났다고 전했다.



무니르 총사령관과 이란 군사 지도부는 적대 행위 종식을 목표로 하는 새로운 틀 안에서 취해진 조치들을 집중적으로 논의한 것으로 알려졌다.



또 협상 중재에 참여한 한 현지 관계자에 따르면 중재자들은 이란의 핵 프로그램, 호르무즈 해협, 전쟁 피해 배상 등 3가지 주요 쟁점에 대해 타협을 모색하고 있다고 AP 통신이 전했다.



앞서 전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 취재진을 만나 종전협상을 벌이고 있는 이란과의 협상에 많은 진전이 있고 합의에 매우 근접했다며 다음 협상이 주말에 열릴 수도 있다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 "이란이 거의 모든 것에 동의했다. 협상이 타결될 가능성이 크다"면서 "파키스탄이 아주 잘해줬다. 이슬라마바드에서 협상이 타결된다면 갈 수도 있다"고 말했다.

<연합>

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