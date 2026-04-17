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이억원 “철강업 부담, 후방 산업으로 확산…선제 금융지원”

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구윤모 기자 iamkym@segye.com

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이억원 금융위원장은 17일 최근 중동사태로 충격을 입은 철강업에 대출·채권·투자 방식의 3종 금융지원을 하겠다고 밝혔다.

 

이 위원장은 이날 오후 정부서울청사에서 제3차 중동상황 피해업종 산업-금융권간담회를 열고 “중동사태로 인해 물류비 등 비용 증가, 공급망 불안에 따른 수급차질 우려 등과 함께 최근 미국, 유럽연합(EU)의 관세정책 등이 복합적으로 작용하며 철강업계의 부담이 커지고 있다”며 이 같은 지원 방안을 발표했다.

 

이억원 금융위원장이 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제3차 중동상황 피해업종 관련 산업ㆍ금융권 간담회(철강)에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이억원 금융위원장이 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제3차 중동상황 피해업종 관련 산업ㆍ금융권 간담회(철강)에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 위원장은 “이런 영향이 철강업뿐만 아니라 기계, 전자 등 후방 산업 전반으로 확산돼 연쇄적인 파급효과가 나타날 수 있다”며 “이를 엄중하게 인식하고 영향을 면밀히 점검하면서 선제적으로 대응해나가고자 한다”고 강조했다.

 

금융위는 우선 대출을 통해 중동사태로 어려움을 겪는 기업들의 유동성 애로 완화를 지원한다. 이번 추가경정(추경)으로 25조6000만원으로 확대된 정책금융기관의 금융지원 프로그램과 53조원+ɑ 규모의 민간 금융권 자체 지원 방안을 적극적으로 운용한다. 업종별 지원금액, 소진 추이 등을 면밀히 살피면서 필요시 지원규모·대상을 확대하는 등 적절한 조치를 신속하게 시행할 계획이다.

 

철강기업들의 채권발행 부담도 완화한다. 이달부터 중동상황 피해 중소·중견기업의 신용보증기금 채권담보부증권(P-CBO)을 차환할 때 상환비율이나 후순위 인수비율 등을 하향 조정한다. 6월부터 신보가 P-CBO를 직접 발행함으로써 은행·증권사 수수료 절감 등을 통해 기업의 발행비용을 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 완화한다는 계획이다. 아울러 채권시장안정펀드와 회사채·기업어음(CP) 매입프로그램 등 시장안정프로그램으로 우량물부터 비우량물까지 채권 발행도 두텁게 지원한다.

 

금융위는 또 이달 조성될 총 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호를 통해 철강산업 등 6개 주력산업(석유화학·반도체·자동차·디스플레이·이차전지)의 사업재편과 재무구조 개선에 적극 투자한다는 방침이다.

 

이 위원장은 “여러 불안요인에 철저히 대비할 수 있도록 정부와 금융권, 산업계가 함께 긴밀한 협업체계를 강화해야 할 것”이라며 “앞으로도 금융권과 산업현장의 다양한 목소리를 폭넓게 수렴해 보다 실효성 있는 정책을 마련해 나가겠다”고 말했다.


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