'중3' 추사랑, 추성훈 유튜브 하차…"공부하고 놀아야"

종합격투기 선수 추성훈의 딸 추사랑이 학업을 이유로 유튜브 채널 출연 잠정 중단을 선언했다.

지난 16일 추성훈의 유튜브 채널에는 '중3 사랑이의 처음이자 마지막 단독 브이로그. 아부지 채널만 은퇴'라는 제목의 영상이 게재됐다.

추성훈은 "오늘은 내 딸내미 사랑이의 처음이자 마지막 브이로그입니다"라며 "우리 사랑이 이제 중3이라 공부도 해야 하고 친구들이랑 놀고 싶대서 유튜브는 아마 마지막일 거 같습니다"라고 상황을 설명했다.

영상에는 추사랑이 추성훈과 함께 격투기 훈련을 하는 모습도 담겼다.

추성훈은 훈련 과정을 지켜보며 "이 정도면 잘하는 거다"라며 "이제 유튜브 안 한다고 하니까 아버지로서 영상 찍고 싶었다. 마음이 따뜻하다"고 말했다.

이어 훈련을 마친 뒤 "사랑이한테 감사하다. 아버지에게 추억을 만들어줘서 고맙다"고 전했다.

추성훈은 지난 2009년 일본 모델 야노 시호와 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.

<뉴시스>

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