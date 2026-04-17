기업도, 가계도 힘들다…은행 대출 연체율 9개월 만에 최고치

지난 2월 국내은행 대출 연체율이 9개월 만에 최고 수준으로 치솟았다. 기업·가계대출 연체율이 모두 오른 가운데 중소법인의 연체율 상승세가 두드러진 것으로 나타났다.

서울시내에 위치한 시중은행 ATM기 모습. 뉴시스

17일 금융감독원에 따르면 2월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.62%로, 전월(0.56%) 대비 0.06%포인트 올랐다. 이는 지난해 5월(0.64%) 이후 최고치다. 신규연체 발생액은 3조원으로, 전월(2조8000억원) 대비 2000억원 증가했다. 신규연체율도 0.12%로 전월(0.11%) 대비 0.01%포인트 올랐다.

기업대출, 가계대출 연체율이 모두 상승 흐름을 보였다.

기업대출 연체율은 0.76%로, 전월(0.67%)보다 0.09%포인트 상승했다. 대기업대출은 0.19%, 중소기업대출은 0.92%로 각각 0.06%포인트, 0.10%포인트 올랐다. 특히 중소법인 연체율이 0.13%포인트 오른 1.02%까지 올라 지난해 5월(1.03%) 이후 가장 높았다. 개인사업자 연체율도 0.07%포인트 오른 0.78%로 상승했다.

가계대출 연체율은 0.45%로 전월보다 0.03%포인트 올랐다. 주택담보대출 연체율이 0.31%로 0.02%포인트 상승했고, 신용대출 등 주담대 제외 가계대출은 0.90%로 0.06%포인트 올랐다.

금감원은 “중소법인 등을 중심으로 연체율이 상승 추세이며, 대내외 불안요인 등에 따라 연체율 상승세가 지속할 가능성에 대비할 필요가 있다”며 “은행권이 충분한 대손충당금 적립, 적극적인 상매각 등 연체채권 정리를 통해 자산건전성 관리를 강화토록 유도할 예정”이라고 밝혔다.

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