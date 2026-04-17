호르무즈 해협 봉쇄 이후 우리 유조선 첫 홍해 통과…李 대통령 “원팀으로 이뤄낸 값진 성과”

중동사태 발발에 따른 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶였던 우리나라 선박이 처음으로 홍해를 안전하게 빠져나왔다. 이재명 대통령은 “관련 부처들이 원팀으로 움직이며 이뤄낸 값진 성과”라고 말했다.

해양수산부는 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다고 17일 밝혔다. 이는 호르무즈 해협 봉쇄 이후 우회로인 홍해를 거쳐 국내로 원유를 운송하는 첫 사례다.

호르무즈 해협의 유조선과 화물선. AP연합뉴스

홍해는 이란 지원 세력인 예멘 후티 반군의 활동 거점으로, 정부는 그간 선박 피격 등 위험성성을 감안해 운항 자제를 권고해왔다. 실제 지난 2023년 10월 이스라엘과 하마스의 무력 충돌 이후 79건의 선박 피격이 발생하기도 했다.

하지만 중동전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되면서 대체 수송로로 홍해가 거론됐다. 지난 6일 국무회의 및 비상경제점검회의 당시 ‘호르무즈 우회로 입항 관련 조치 결과 보고’를 통해 호르무즈 해협 우회 항로인 홍해를 통해 선박 안전을 모니터링 하면서 원유를 수급하는 방안이 논의되기도 했다. 이에 해수부는 산업통상부 등 관계기관 및 업계와 긴밀히 협력해 홍해를 호르무즈 우회로로 활용하는 방안을 추진했다.

해수부는 이 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링하며 항해 안전 정보 제공, 선박 및 선사와의 실시간 소통 채널 운영 등을 통해 선원과 선박 안전을 지원했다.

이번 홍해 통과는 중동전쟁에 따른 원유 수급 불확실성이 커진 상황에서 정부 대응이 실제 성과로 이어진 사례라고 해수부는 설명했다. 황종우 해수부 장관은 “앞으로도 우리 선박과 선원의 안전을 고려하면서 관계기관 및 업계와 협력해 중동지역에서 우리 선박의 원유 국내 수송이 차질 없이 이뤄질수 있게 최선을 다하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) X(옛 트위터)에서 “호르무즈 해협 봉쇄 후 처음으로 우리 선박이 홍해를 통해 원유를 안정적으로 운송하고 있다는 기쁜 소식이 전해졌다”며 관련 기사를 링크했다. 이 대통령은 그러면서 “어려운 여건 속에서도 밤낮없이 애써주신 모든 분께, 특히 선원분들께 감사의 말씀을 전한다”고 밝혔다. 이 대통령은 이어 “정부는 중동전쟁이 불러온 위기를 돌파하기 위해 모든 역량을 집중하고 있다”며 “앞으로도 철저한 대응과 빈틈없는 준비로 국민 삶과 국익을 지켜내는 일에 혼신의 힘을 다하겠다”고 약속했다.

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