박위, 멤버십 시작에 시끌…"선한 영향력 맞나"

유튜버 박위가 유료서비스인 멤버십을 시작한 가운데, 누리꾼들의 반응이 엇갈리고 있다.

16일 그의 유튜브 채널 '위라클'에는 '위라클의 가족이 되어주세요!'라는 제목의 영상이 게시됐다.

박위와 송지은. 유튜브 캡처

박위는 "오늘 저희 부부가 특별한 날을 맞이해서 영상을 켰다. 위라클 채널이 2019년 2월26일 첫 영상을 시작해서 7년이 지났다"고 말문을 열었다.

이어 "구독자 여러분과 더 친밀해지는 시간을 갖기 위해서 드디어 위라클 채널이 멤버십을 오픈한다"고 했다.

그는 "모든 사람들과 함께 이 채널을 만들어 간다고 생각하는데, 내부적으로 많은 회의를 거쳐서 패밀리십을 가지고 싶었다"고 말했다.

그러면서 "그래서 용기 내서 멤버심을 오픈하는 것이다. 직접적으로 소통하는 창구가 늘어나는 것"이라고 부연했다.

그의 아내인 송지은은 "조금 더 깊은 이야기들을 구독자와 할 수 있어서 한번 시도해 봐도 괜찮겠다 싶었다"고 덧붙였다.

그러면서 "유료로 가입하시는 만큼 좋은 퀄리티의 영상으로 함께하겠다"고 했다.

이에 팬들은 "응원한다", "바로 가입했다" 등의 응원을 보냈다.

다만 일부 누리꾼들은 "멤버십 있다고 질 좋은 채널 만드는 곳 거의 본 적이 없다", "돈 버는 수단일 뿐. 선한 영향력 같은 소리하네", "희망의 아이콘이라더니 돈 없으면 희망도 없다는 것인가" 등의 날선 반응을 보였다.

박위는 2014년 낙상 사고로 전신마비 판정을 받은 후 재활을 통해 상체 움직임을 회복했다.

그는 자신의 유튜브 채널을 통해 휠체어를 이용하는 일상과 재활 과정을 공개하며 장애인 인식 개선 등의 공로를 인정받아 국토교통부장관상, 서울특별시 복지상(서울시장상)을 수상했다.

그는 지난 2024년 시크릿 출신 가수 겸 배우 송지은과 결혼했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지