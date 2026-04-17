“한국에서 먼저 터뜨린다”…글로벌 신제품, 출시 전 ‘韓 검증’ 거친다

“한국에서 먼저 터뜨린다”

프링글스 제공

서울의 한 대형마트 스낵 코너. 신제품이 쌓인 매대 앞에 사람들이 모여든다. 누군가는 봉지를 들고 사진을 찍고, 누군가는 한 입 먹어본 뒤 짧은 영상을 올린다. 몇 분 지나지 않아 “이거 뭐냐”는 댓글이 달린다.

제품 하나가 매대를 벗어나, 바로 콘텐츠가 되는 순간이다. 지금 이 장면이 반복되는 곳이 한국이다. 숫자도 이 흐름을 뒷받침한다. 단순한 체감이 아니라, 실제 데이터로 확인된 변화다.

17일 농림수산식품교육문화정보원 분석에 따르면 SNS 긍정 인식 비율은 71%에 달했고, 온라인 언급량이 늘수록 실제 매출도 함께 뛰는 상관관계가 확인됐다.

예전처럼 “일단 내놓고 본다”는 수준이 아니다. 이제는 소비자의 반응 자체가 곧 시장 데이터가 된다.

코로나19 이후에는 흐름이 더 빨라졌다. SNS 기반 쇼핑이 일상화되면서, 신제품이 온라인에서 먼저 퍼지고 오프라인으로 이어지는 패턴이 굳어졌다. 매대보다 피드가 먼저 움직인다.

이 흐름을 정확히 겨냥한 사례가 최근 나왔다. 프링글스가 브랜드 출시 이후 처음으로 하트 모양 제품 ‘하트 미니로즈’를 한국에서 전 세계 최초로 선보였다.

기존의 말안장 형태를 깨고, 로즈 오일과 바닐라 향을 더한 이색 조합. 한눈에 봐도 ‘사진 찍기 좋은 제품’이다.

결과는 빠르게 나왔다. 공식 출시 전 네이버 선런칭 물량이 하루 만에 동났다. 반응을 확인하는 데 긴 시간이 필요하지 않았다.

이건 단순히 신제품이 잘 팔렸다는 얘기가 아니다. 한국 시장을 ‘먼저 시험하는 곳’으로 보는 전략이 실제로 작동하고 있다는 신호다.

비슷한 선택은 다른 글로벌 브랜드에서도 반복되고 있다.

코카콜라는 제로 음료와 한정판 플레이버를 한국에서 빠르게 선보이며 반응을 살펴왔다. 맥도날드 역시 지역 한정 메뉴를 통해 소비자 반응을 먼저 확인하는 방식을 이어왔다.

실제로 일부 제품은 한국 출시 이후 글로벌 확산 여부가 결정되는 구조다. 흐름은 분명히 바뀌었다. 예전에는 ‘글로벌 출시 → 한국 도입’ 순서였다면, 지금은 그 반대다. 한국에서 반응을 보고, 그다음이 글로벌이다.

이유는 명확하다. 우선 빠르다. 사고, 올리고, 퍼지는 속도가 다르다. 하나의 제품이 하루 만에 ‘밈’이 되는 시장이다.

확산력도 다르다. 제품은 소비되는 데서 끝나지 않고, 찍히고 공유되며 다시 소비된다. 자연스럽게 해외까지 번진다.

무엇보다 소비 기준이 달라졌다. 특히 20대 소비층은 가격보다 경험과 감성을 중시하는 ‘경험 중심 소비층’이다. 맛뿐 아니라 모양, 색, 콘셉트까지 포함해 제품을 고른다.

유통 환경도 이를 뒷받침한다. 트렌드모니터 ‘편의점 이용 행태 및 인식 조사’에 따르면, 한 소비자 조사에서는 최근 1년 사이 편의점 이용 경험 비율이 31.4%에서 36.7%로 늘어난 것으로 나타났다.

접근성과 즉시 소비 중심으로 식품 소비가 이동하는 흐름이 반영된 결과다. 가까운 곳에서, 바로 사서, 바로 소비하는 구조다. 신제품이 퍼지기 쉬운 토양이 이미 깔려 있다.

업계에서는 이 흐름이 더 강해질 것으로 본다. 전 세계를 상대로 한 번에 출시하기보다, 반응이 빠른 시장에서 먼저 검증하는 방식이 효율적이기 때문이다.

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