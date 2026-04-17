[영상] “수로에 숨어 있었다”…‘늑구’ 탈출 9일 만에 극적 생포 ‘귀환’

지난 8일 대전 오월드에서 빠져나간 늑대 ‘늑구’(2살)가 9일 만에 생포돼 동물원으로 무사귀환했다.

17일 대전시에 따르면 수색 당국은 이날 오전 0시44분쯤 대전 중구 안영동 대전남부순환고속도로 안영 나들목(IC) 인근에서 늑구를 포획 후 오월드로 옮겼다.

지난 8일 대전 오월드를 탈출한 늑대 늑구가 9일 만인 17일 오전 안영IC 인근에서 생포된 후 오월드에서 수의사와 관계자들이 마취총을 맞은 늑구의 상태를 살피고 있다. 대전시 제공

수색 당국은 전날 오후 5시30분즘 대전 중구 침산동 뿌리 공원 인근에서 늑대를 발견했다는 제보를 받고 일대를 수색했다. 4시간여 지난 오후 9시54분쯤 인근에서 늑구 추정 개체를 확인했으나 오소리로 확인됐다.

재수색에 나선 당국은 오후 11시45분쯤 안영 IC 인근에서 실제 늑구를 발견 후 17일 0시15분쯤부터 약 30분에 걸쳐 포획 작전에 돌입했다.

발견 당시 늑구는 사실상 열흘 가까이 굶은 상태로 체력이 떨어진 듯 움직임이 별로 없었으나 경계심은 있었다고 당국 관계자는 전했다.

늑구를 최대한 자극하지 않기 위해 수의사 등이 현장에 도착할 때까지 수색팀은 늑구에게 다가가지 않고 조심스레 관찰하며 동태를 살폈다. 수의사 입회 아래 마취총 1발을 쏴 늑구를 생포하는 데 성공했다.

늑구는 마취총을 맞고 놀란 듯 5분정도 비틀거리며 이탈을 시도했으나 인근 수로로 떨어지며 포획된 것으로 알려졌다.

당국 관계자는 “늑구가 마취총에 맞은 뒤 수로에 빠졌는데 물이 흐르고 있었기 때문에 계속 방치할 수 없다고 판단, 다가가 귀와 다리를 잡아 들어 올려 옮겼다”면서 “별다른 저항은 없었다”고 말했다.

생포 당시 늑구의 맥박과 체온 등은 모두 정상이었다.

오월드로 옮겨진 늑구는 현재 격리 공간에서 안정을 취하고 있다. 건강에 이상은 없는 것으로 전해졌다.

대전 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구' 포획 당시 장면. 대전시 제공

늑구가 돌아오면서 그동안 휴장했던 오월드도 다시 문을 연다.

오월드를 관리하는 대전도시공사 관계자는 “시설 관리 등 준비가 끝나야 개장할 수 있을 것 같은데 며칠 걸릴 것으로 보인다”면서 “당장 이번 주말 재개장은 어렵다”고 말했다.

오월드는 늑구에 대한 높은 국민적 관심도를 고려해 늑구를 알아볼 수 있도록 하는 방안을 고민 중이다.

늑구가 지내던 공간이 한정된 동물사가 아닌 3만3000㎡ 면적의 넓은 방사형 사파리여서 활보하고 있는 20여마리 가운데 늑구를 찾기가 쉽지 않은 상황이다. 공사 관계자는 “늑구에 이름표 등 일정 표식을 해 알아볼 수 있게 만드는 방안을 검토하고 있다”고 했다.

늑구는 2008년 러시아 사라토프주에서 ‘한국늑대’ 복원사업의 일환으로 들여온 늑대의 3세대 후손이다. 2024년 1월 오월드에서 태어난 2살 수컷 늑대로 태어나 45일간 어미와 함께 자연 포육 됐고 3∼4개월 동안 인공 포육 된 뒤 다시 가족에 자연 합사됐다. 늑구는 지난 8일 오전 9시18분쯤 대전 오월드 사파리 철조망 밑 땅을 파고 탈출했다.

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