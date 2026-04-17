트럼프 “이스라엘·레바논, 열흘간 휴전 합의”

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 레바논과 이스라엘이 동부 표준시(EST) 기준 오후 5시부터 공식 휴전에 들어가기로 합의했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 오전 사회관계망서비스(SNS)에 “조셉 아운 레바논 대통령, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 함께 훌륭한 대화를 나눴다”며 “두 정상은 양국 간 평화를 위해 동부 표준시 오후 5시부터 10일간의 공식 휴전에 들어가기로 합의했다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

그는 “나는 벤스 부통령과 루비오 국무장관, 그리고 케인 합참의장에게 이스라엘과 레바논이 지속적 평화를 달성할 수 있도록 협력할 것을 지시했다”고 설명했다. 이어 “전세계에서 9개의 전쟁을 해결해 온 것은 내게 큰 영광이었고, 이번이 10번째가 될 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 이후 또 다른 글을 통해 네타냐후 총리와 아운 대통령을 백악관으로 초청하겠다고 밝혔다. 이스라엘과 레바논의 정상회담이 성사될 경우 양국 정상이 공식 회담하는 것은 1983년 이후 처음이다. 트럼프 대통령은 “양측 모두 평화를 원하고 있으며, 나는 그것이 빠르게 이뤄질 것이라 믿는다”고 덧붙였다.

이스라엘과 레바논은 1948년 이스라엘 건국 이후 78년간 사실상 전쟁 상태를 이어왔다. 이스라엘은 미국과 이란이 지난 7일 2주간의 휴전에 합의한 뒤에도 친이란 무장정파 헤즈볼라를 격퇴하겠다면서 레바논에 대한 공격을 이어왔고, 이란은 이를 휴전합의 위반이라고 주장해왔다.

미국과 이란의 휴전이 21일 종료되는 가운데, 이스라엘·레바논 간 휴전 합의가 성사될 경우 미국·이란 종전 협상에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

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