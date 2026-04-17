문원, 결혼 앞두고 14㎏ 감량…'확 달라진 모습' 눈길

가수 문원이 결혼을 앞두고 두 달 만에 14㎏을 감량한 근황을 공개했다.

지난 15일 유튜브 채널 '어떠신지?!'에는 '지금 가기 딱 좋은 한남동 데이트 코스 추천!(브런치 맛집부터 쇼핑까지)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 문원은 이전보다 눈에 띄게 체중이 줄어든 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

제작진이 "살이 정말 많이 빠졌다"고 놀라자 문원은 "두 달 동안 관리해 거의 14㎏ 정도 감량했다"고 밝혔다. 체중 감량 전과 비교해 확연히 달라진 외모도 함께 공개됐다.

문원은 다이어트 비결로 "무조건 달리기"를 꼽으며 "아침은 충분히 먹고 저녁은 거의 먹지 않거나 계란으로 대신한다"고 설명했다. 이어 "프로틴이나 계란 위주의 식단을 유지하고, 러닝머신 속도 7.6~8로 한 시간 이상 달린다"고 덧붙였다.

또 "이 방법을 일주일에 네 번 이상 반복하면 체중이 빠르게 감소한다"고 강조했다. 함께 생활 중인 신지도 "프로틴을 챙겨 먹는다"며 문원의 식단을 거들었다.

이날 영상에는 결혼을 앞둔 '예비 부부' 신지와 문원이 함께 외출에 나서 식사를 하고 쇼핑을 즐기는 등 일상을 보내는 모습이 담겼다.

한편 신지는 7세 연하인 문원과 오는 5월 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 지난해 웨딩 촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다. 최근 문원의 이혼 경험과 자녀 존재가 알려지며 사생활 논란이 제기됐으나 두 사람은 이에 대해 해명하며 결혼 의사를 재확인했다.

<뉴시스>

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