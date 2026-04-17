아이유 '최애 음식' 라면도 참는다…대신 이것 먹어

가수 겸 배우 아이유가 최애 음식을 공개했다.

15일 '흑백요리사'에 출연한 바 있는 안성재 셰프의 유튜브 '안성재거덩요' 채널에는 아이유가 출연해 함께 요리하며 일상과 식습관에 대한 이야기를 나눴다.

이날 아이유는 평소 즐겨 먹는 음식으로 연두부 치즈전을 꼽았다. 그녀는 "보통 일 끝나고 귀가하면 밤일 때가 많다. 칼로리가 높은 음식도 먹고 싶은데 스케줄도 앞두고 있어 늘 그런 걸 먹을 수는 없는 것 같다"며 "유튜브에서 딱 발견한 레시피"라고 소개했다.

이어 "부드러운 식감과 더불어 칼로리도 낮다. 집에서 몇 번 해먹다 보니 괜찮더라"며 "맛도 챙기면서 부담도 적은 안성맞춤 레시피"라고 설명했다. 아이유는 안성재 셰프와 함께 연두부 치즈전을 직접 만들었고, 안성재 셰프는 연두부 치즈전과 어울릴 만한 메뉴로 오이 명란 무침을 선보였다.

요리를 이어가던 중 아이유는 평소 식습관에 대해서도 밝혔다. 아이유는 "처음 자취할 때는 요리가 재밌었는데 소질이 없는 것 같았다"며 "어느 순간부터는 집에서 간단하게 해 먹게 됐다"고 이야기했다.

그러면서 가장 좋아하는 음식으로는 라면을 꼽았다. "라면을 늘 먹을 수는 없어서 정말 참지 못할 때만 찾는 편"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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