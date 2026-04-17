추성훈과 키 똑같은 중3 사랑이…"어깨 라인 비슷해"

격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 어느새 자신과 키가 비슷해진 딸 사랑이를 보며 깜짝 놀랐다.

추성훈은 16일 자신의 유튜브 채널에서 사랑이와 함께하는 마지막 브이로그를 찍었다.

체육관에서 사랑이라는 기다리던 추성훈은 "사랑이에게 브이로그는 이번이 마지막이라 약속했다. 이제 자기도 친구들이랑 놀고 싶을 것이다. 제 채널에서 사랑이 마지막이다"고 했다.

앞서 추성훈은 사랑이가 유튜브에 출연하는 걸 원하지 않는다는 말을 한 적이 있다.

체육관에 온 사랑이는 아버지 훈련을 지켜봤다.

아버지 시합을 본 적 있냐는 물음에 사랑이는 "한 번 본 적이 있다. 언제쯤인지는 기억이 안 난다"고 답했다.

추성훈은 사랑이와 마지막 브이로그 기념으로 함께 운동하는 영상을 남기길 원했다. 사랑이도 좋다고 했다.

추성훈은 사랑이와 거울 앞에 서서 훌쩍 큰 사랑이를 보며 "내가 조금 더 크다. 어깨 라인이 비슷하다. 내가 얼굴이 커서 키가 더 크다"고 말해 웃음을 자아냈다.

딸과 운동을 마친 추성훈은 "이렇게 미트 잡아주는 건 처음이다. 태어나서 처음이다. 이제 유튜브 안 한다고 하니까 그래도 아버지로서 한 번 영상을 찍고 싶었다. 기쁘다기보다는 마음이 따스하다"고 했다.

<뉴시스>

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