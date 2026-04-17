중동 리스크에 건설업 ‘돈줄 지원’…융자·보증료 인하 총동원

국토교통부와 건설공제조합, 주택도시보증공사(HUG), 한국주택금융공사(HF)가 중동 정세 불안에 대응해 건설업계 금융 지원에 나섰다. 유동성 공급과 자금 부담 완화가 핵심이다.

국토부는 16일 중동 전쟁 여파로 어려움을 겪는 건설업계를 지원하기 위해 특별 융자나 보증 수수료 할인 등을 포함한 금융지원 패키지를 시행한다고 밝혔다.

서울 성북구 한 아파트 건설 현장의 모습. 연합뉴스 제공

우선 건설공제조합과 전문건설공제조합을 통해 유동성 지원에 나선다. 건설공제조합은 조합원당 최대 1억원, 전문건설공제조합은 최대 5억원 한도로 특별 융자를 제공한다. 금리는 연 2%대 후반에서 3%대 초반으로 시중보다 낮은 수준이다. 아울러 보증료 부담도 낮춘다. 건설공제조합은 신용등급이 낮은 조합원을 중심으로, 전문건설공제조합은 전체 조합원을 대상으로 보증 수수료를 인하한다. 하도급 대금 지급보증과 건설기계 대여대금 보증은 10%, 계약·공사이행 보증은 최대 30%까지 할인한다.

HUG는 분양보증과 정비사업 대출보증 수수료를 30% 낮춘다. 프로젝트파이낸싱(PF) 대출보증과 분양보증을 함께 이용하면 최대 60%까지 보증료를 감면한다.

HF도 지원에 가세했다. 오는 20일부터 사업자보증 보증료율을 30% 인하하고, ‘건축 공사비 플러스 PF 보증’ 공급 규모를 기존 2조5000억원에서 4조원으로 확대한다. 특례보증 기한도 올해 말까지 연장한다.

이번 조치는 중동 전쟁 장기화로 원자재 가격 상승과 공사비 부담이 커지는 상황에서 건설업계의 자금 경색을 완화한 것이다. PF 시장 위축과 맞물려 현장 자금 조달 여건이 악화된 점을 고려한 대응으로 풀이된다. 건설업계에서는 정부와 유관 기관이 동시에 지원에 나선 점에서 단기 유동성 위기를 완화하는 데 일정 부분 도움이 될 것으로 보고 있다.

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