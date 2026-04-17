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“엄마, 내 점심 걱정 마!”… 서울시, 1.9조 투입 ‘방학 밥상’까지 챙긴다

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윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

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서울시 ‘아이 동행 업’ 프로젝트
5년간 1.9조원 투입 돌봄 강화

서울시가 끼니 해결부터 심야 돌봄까지 맞벌이 가구의 부담을 덜어주는 전방위 돌봄 대책을 내놨다.

올해 여름방학부터 지역아동센터와 키움센터에서 ‘방학 점심캠프’를 실시하는 등 2030년까지 5년간 총 1조8796억원을 투입해 촘촘한 돌봄 체계를 구축하겠다는 계획이다.

이 이미지는 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작된 가상 연출 컷입니다. 실제 인물이나 장소와는 관련이 없음을 밝힙니다. 사진=구글 gemini 생성 이미지
이 이미지는 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작된 가상 연출 컷입니다. 실제 인물이나 장소와는 관련이 없음을 밝힙니다. 사진=구글 gemini 생성 이미지

오세훈 서울시장은 16일 시청에서 기자설명회를 열고 ‘서울아이 동행 업(UP) 프로젝트’를 발표했다. 이번 프로젝트는 △내 집 근처 아이동행 업 △틈새·밀착 아이동행 업 △배움 더하기 아이동행 업 △몸·마음 건강 아이동행 업 4개 분야 16개 핵심과제로 나뉜다. 오 시장은 “집 근처에 돌봄 인프라를 획기적으로 확충하고 틈새 돌봄을 촘촘하게 메울 것”이라며 “나아가 교육과 건강을 챙기는 성장 중심의 돌봄 체계를 구축하겠다”고 강조했다.

먼저 아이들이 집 가장 가까운 곳에서 언제든 보살핌을 받을 수 있도록 3중 돌봄 체계를 강화한다.

지역아동센터, 키움센터, 서울형 키즈카페를 올해 911개에서 2030년 1258개까지 확충하는 한편 권역별 거점형 지역아동센터 4개소를 설치해 균일한 서비스를 제공할 방침이다.

생활권 근거리에서 저렴하게 즐길 수 있는 ‘서울형 키즈카페’는 올해 216개에서 내년 404개까지 늘린다. 특히 올해 하반기부터는 초등학교 저학년생 하교 시간대인 오후 1시부터 오후 3시20분까지를 ‘돌봄 특별회차’로 지정하고 시립시설 5곳의 놀이돌봄 정원도 이용정원의 10%에서 20%까지 상향한다.

오세훈 서울시장이 16일 서울 중구 서울시청 브리핑룸에서 열린 서울아이동행UP 프로젝트 기자설명회에서 발언하고 있다. 뉴스1
오세훈 서울시장이 16일 서울 중구 서울시청 브리핑룸에서 열린 서울아이동행UP 프로젝트 기자설명회에서 발언하고 있다. 뉴스1

맞벌이 부부나 한부모 가정의 걱정거리인 방학 중 초등학생 자녀의 점심 문제도 해결한다.

지역아동센터·키움센터 200곳에서 4000명을 대상으로 시범 운영을 시작해 2030년까지 1만2000명 규모로 확대한다. 각각 9000원(키움센터), 9500원(지역아동센터)이었던 급식단가는 1만원으로 인상해 영양학적으로 상향 표준화된 식단을 제공할 예정이다.

조부모에게 월 30만원의 돌봄수당을 주는 ‘서울형 손주돌봄 수당’은 지원 문턱을 낮춘다. 지금까지는 생후 24~36개월 손주를 돌보는 조부모를 지원했지만 2030년까지 24~96개월까지로 대상을 넓힌다. 이 밖에 교육복지 정책 ‘서울런’의 지원 범위를 시내 모든 지역아동센터 아동까지 확대한다.


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