[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 17일 (금요일) 61년생 투자에 대한 지식이 부족하다

96년생 이성과의 관계가 원만하게 하라. 84년생 두고두고 후회할 일 생기니 조심. 72년생 일에 정신적으로 강해지자. 60년생 오락 증권 하는 것은 피하라. 48년생 이성관계는 자연스럽게 하자. 36년생 길흉이 상반하는 운세다.

97년생 가족의마음을 깊이 생각해 보라.85년생 순리대로 행하면 서광 비친다.73년생 재운도 있고 집안도 편안하다. 61년생 투자에 대한 지식이 부족하다. 49년생 이성에 표현하는 것이 좋다.37년생 구설수에 말리니 주의하라.

98년생 이왕이면 서비스가 나은 곳을 찾는다. 86년생 남을 너무 믿으면 손해 볼 수 있다. 74년생 집중력이 요구되는 시기다. 62년생 먼저 건네주는 여유를 가지자. 50년생 물질적인 욕구를 자제하자. 38년생 이사 변동은 시기가 있다.

99년생 직장에서 소소한 불화가 있다. 87년생 순발력 있게 밀고 나가라. 75년생 취업이 가능성이 높은 운이다. 63년생 급진전하는 것은 자제하자. 51년생 숭고한 희생정신이 필요하다. 39년생 감이 떨어지기를 기다리지 말자.

00년생 현실을 직시하고 자기색을 확고히 하라. 88년생 법적인 문제 잘 풀리는 운세이다. 76년생 일에 결과를 예측하기 어렵다. 64년생 서류의 중요한 것을 놓친다. 52년생 남의 말을 함부로 믿지 말라. 40년생 관망을 하자 손해가 없다. 28년생 가족에 건강을 조심하자.

01년생 보는 시야를 넓게 가져야 발전이 보다 크진다. 89년생 고난 고통 있으나 좌절은 금물이다. 77년생 좋은 벗과 술이 함께 한다. 65년생 현재 일의 능률이 떨어진다. 53년생 확장하려는 계획은 보류하자. 41년생 입에 쓴 약이 몸에 좋다. 29년생 변동 수 있으며 수용하면 도움 받을 운.

02년생 처음부터 전력 질주는 무리가 오는 운이다. 90년생 서두르지 말고 신중히 때를 기다려라. 78년생 나의 가치관을 확립하자. 66년생 일을 조급하게 행하지 말자. 54년생 현재 일에 실리를 추구함이 좋다. 42년생 소문에 잠시 당황하는 일이 있다. 30년생 신용은 자신을 발전 시킨다.

03년생 실패를 미연에 방지하려면 바른 길로 회복하자. 91년생 차분히 전진하면 건강 좋아진다. 79년생 이성으로 즐거움이 있다. 67년생 꾸준한 자기개발이 필수적이다. 55년생 길, 산 등산에 조심하라. 43년생 괜한 구설에 오룰 수 있다. 31년생 때로는 모르는 것이 약이 된다.

04년생 고생끝에 보람이니 좋은 결실이 온다. 92년생 행운 있으니 모든 일이 순조롭다. 80년생 이성으로 정신적면에 힘들다. 68년생 일에 애를 써도 쉽게 해결 안된다. 56년생 새로운 것에 호기심이 생긴다. 44년생 서쪽과 남쪽에 재물이 들어온다. 32년생 변동은 아직 시일이 필요하다.

05년생 꿈이 없는 사람은 죽음과도 같다. 93년생 약속 잘 지키면 큰 이익 있겠다. 81년생 일에 손실이 따를 수 있다. 69년생 경험자에게 조언을 구하자. 57년생 내면적인 인간미를 먼저 보자. 45년생 흔들리는 마음을 자제하자. 33년생 가족의소중함을 다시 느낀다.

06년생 오래 끌면 방해가 오니 빨리 처리하라. 94년생 운기 약하니 투자는 보류하라. 82년생 시간의 분배를 잘하면 성과가 크다. 70년생 남의 일에 관여하지 말자. 58년생 순리대로 행하면 덕이온다. 46년생 아직 새로운 일은 보류하자. 34년생 몸과 마음이 쇠약해지는 시기다.

95년생 불가능한 일 생기니 언행 조심. 83년생 요령은 부리는 것은 나쁘다. 71년생 자신의 선택이 맞는지 확인하자. 59년생 물리적인 힘이 미약하다. 47년생 가족관에 작은 갈등이 온다. 35년생 공동 협조하는 일 삼가야 한다.

백운철학원

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