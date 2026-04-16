與지지층도 ‘보완수사권 찬성’ 우세… 30대 이하 50% 넘어 [6·3 지방선거 민심지도]

서울·경기를 비롯한 9개 시·도에서 검찰청 폐지 후 출범하는 공소청 소속 검사에게 보완수사권을 부여해야 한다는 여론이 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±1.1%포인트) 밖에서 우세한 것으로 16일 나타났다. 수사·기소 분리 원칙에 따라 검찰청 폐지를 주도한 더불어민주당 지지층에서도 보완수사권은 필요하다는 여론이 다소 높았다.

서울 서초구 대검찰청에서 깃발이 펄럭이고 있다. 뉴시스

◆與 지지층도 보완수사권 찬성 우세



세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼11일 9개 광역시·도의 만 18세 이상 유권자 7234명을 대상으로 여론조사한 결과 보완수사권 부여 찬성(45%) 응답과 반대(35%) 응답이 10%포인트 격차를 보였다. ‘모름·응답 거절’은 20%였다. 연령대별로 보면 18∼29세(찬 52%·반 29%)와 30대(51%·31%) 순으로 높은 찬성률을 보였다. 60대(45%·35%)와 70세 이상(39%·27%)에서도 찬성 여론이 우세했다. 다만 40대(44%·43%)와 50대(42%·42%)에선 찬반 여론이 오차범위 내에서 우열을 가리기 어려웠다.



지역별로 보면 조사 대상 시·도 전역에서 보완수사권 부여에 찬성하는 여론이 앞섰다. 서울(찬 45%·반 37%), 인천(45%·34%), 경기(44%·36%) 등 수도권에서 8∼11%포인트 격차로 찬성 여론이 높았다. 충청권에선 충북(51%·30%), 충남(49%·30%), 대전(46%·33%) 순으로 찬성 여론이 컸다. 영남권에선 경남(48%·33%), 부산(43%·36%) 순이었다. 강원(47%·32%)에서도 보완수사권은 필요하다는 견해가 힘을 얻는 것으로 나타났다.



지지 정당별로 보면 개혁신당(64%·20%) 지지층의 찬성 여론이 가장 높았다. 국민의힘(48%·34%), 그 외 정당(45%·41%) 지지층이 뒤를 이었다. 특히 민주당(44%·39%) 지지층에서도 보완수사권 부여에 찬성하는 여론이 오차범위 밖에서 반대보다 다소 높게 나왔다. 조국혁신당(29%·60%) 지지층에서만 반대 여론이 압도적으로 높은 것으로 조사됐다.

◆10명 중 7, 8명 “반드시 투표”



이번 지방선거에서 국정지원을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다(국정지원론)는 응답은 53%, 정권견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다(정권견제론)는 응답은 34%였다. 조사 대상 지역 중 서울·수도권을 비롯한 각 지역에서 국정지원론이 51∼57%였다. 보수 강세 지역인 부산(국정지원 48%·정권견제 41%)과 경남(47%·38%)에서도 국정지원론이 오차범위 밖에서 우세했다.

투표 의향과 관련해 위 9개 지역에 대구를 더한 10개 광역시·도의 만 18세 이상 8039명을 조사한 결과 투표를 반드시 하겠다는 응답은 71%였다. 지역별로 보면 모든 조사 대상 지역에서 반드시 투표하겠다는 응답이 70∼77%를 기록했다. 지지 정당별로 보면 반드시 투표하겠다는 의향은 혁신당(82%) 지지층에서 제일 우세했다. 민주당(80%), 국민의힘(74%), 그 외 정당(72%), 개혁신당(59%) 지지층이 뒤를 이었다.



이번 여론조사는 이동통신 3사로부터 제공받은 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 면접 방식(CATI)으로 진행됐다. 응답률은 13.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

조사 어떻게 했나 세계일보는 6·3 지방선거를 50여일 앞두고 한국갤럽에 의뢰해 전국 10곳(서울·경기·인천·강원·대전·충북·충남·부산·대구·경남) 총 8039명을 대상으로 광역단체장 후보 지지도와 선거 투표 의향, 지역별 우선 해결 현안 등을 물었다. 이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행했고, 지난달 행정안전부 주민등록 인구 기준으로 성별·연령별·지역별 가중치를 부여했다. 전체 응답률은 13.7%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±1.1%포인트다. 다만 △지방선거 관련 인식 △부동산 정책 평가 △지방선거와 개헌 국민투표 동시 실시 찬반 △공소청 보완수사권에 대한 견해 문항 등은 서울·경기·인천·강원·대전·충북·충남·부산·경남 9곳 7234명을 대상으로 진행했다. 이 조사의 응답률도 13.7%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±1.1%포인트다. 지역별 조사 기간, 조사 대상, 응답률, 표본오차는 서울의 경우 지난 10∼11일 서울 거주 만 18세 이상 803명을 대상으로 조사했다. 응답률은 11.9%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%포인트다. 경기는 지난 9∼10일 경기 거주 만 18세 이상 800명에게 조사를 진행했다. 응답률은 11.8% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 인천은 지난 7∼8일 인천 거주 만 18세 이상 808명을 대상으로 했다. 응답률은 12.7% , 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.4%포인트다. 강원은 지난 7∼8일 강원 거주 만 18세 이상 803명으로 조사를 실시했다. 응답률은 17.3% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 대전은 지난 8∼9일 대전 거주 만 18세 이상 803명 대상으로 조사했고, 응답률 14.3% 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 충북은 지난 10∼11일 충북 거주 만 18세 이상 802명을 대상으로 했고, 응답률 14.4% 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 충남은 지난 8∼9일 충남 거주 만 18세 이상 804명이 조사 대상이다. 응답률은 14.2% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 대구는 지난 10∼11일 대구 거주 만 18세 이상 805명에게 조사를 진행했다. 응답률은 13.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 부산은 지난 9∼10일 부산 거주 만 18세 이상 805명 대상으로 했고, 응답률은 12.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 경남은 지난 7∼8일 경남 거주 만 18세 이상 806명을 대상으로 조사를 진행했다. 응답률은 15.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 전체 응답자 구성은 남성 3983명(50%), 여성 4056명(50%)이다. 연령별로는 만 18~29세 1141명(14%), 30대 1139명(14%), 40대 1344명(17%), 50대 1563명(19%), 60대 1507명(19%), 70세 이상 1345명(17%)이다. 조사 결과는 소수점 첫째 자리에서 반올림한 값으로 세부 항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(www.nesdc.go.kr) 참조.

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