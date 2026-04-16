시작부터 ‘흥행 성공’ 지재처 ‘모두의 아이디어’에 2만건 몰려…정부 공모 역대 ‘최대’

국민의 창의적 아이디어를 정책과 사업으로 연결하는 정부의 ‘모두의 아이디어’ 공모에 2만건이 넘게 몰렸다.

지식재산처는 지난 1월부터 이달 15일까지 3개월간 진행한 ‘모두의 아이디어’ 공모에 2만7000여건이 접수됐다고 16일 밝혔다. 이는 정부 부처 아이디어 공모전 관련 역대 최대 규모이다. 누적 방문은 545만회를 기록했다.

김용선 지식재산처장. 지식재산처 제공

자유공모 정책분야에 가장 많은 1만765건(39.6%)이 접수됐고, 이어 지정공모 9264건(34.1%), 자유공모 기술분야 7156건(26.3%) 순으로 집계됐다.

정책 분야에서는 국토·교통이 1736건으로 가장 많았고, 기술 분야에서는 제조업이 1345건으로 가장 높았다. 지정공모 분야(10개 과제)에서는 행정안전부 ‘인공지능(AI)로 더 편리한 공공서비스 만들기’ 과제에 1617건이 들어왔다.

‘모두의 아이디어’는 지식재산처 출범 제1호 프로젝트로 국민의 창의적 아이디어를 발굴해 창업과 연구개발(R&D)로 연결하고 각 부처 정책에 반영하는 범국민 개방형 혁신 플랫폼이다.

접수된 아이디어는 5월 말까지 분야별 전문가의 1차 심사를 거쳐 우수 아이디어를 선별한다. 아이디어 도용과 유출을 막기 위해 심사위원은 비밀 유지서약 후 지정된 공간에서 제한된 시간 동안 시스템을 통해서만 열람 후 평가한다.

아이디어 1건당 3명의 심사위원이 평가하며 모두 100건의 우수 아이디어를 선정할 계획이다.

선정된 아이디어는 9월 말까지 창업, 사업화, 정책 반영으로 이어질 수 있도록 고도화 프로그램을 지원받는다.

지식재산처는 10월까지 수상자 60명을 선정한 뒤 왕중왕전을 거쳐 최종 수상작을 국민에게 공개할 예정이다. 이후 정책 아이디어는 법령과 제도에 반영되고, 기술 아이디어는 창업과 사업화로 실현되도록 범부처 협력체계를 가동한다.

김용선 지식재산처장은 “국민의 소중한 아이디어가 창업으로 이어지고, 각 부처의 정책에 반영돼 실현될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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