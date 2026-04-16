李대통령, 19∼24일 인도·베트남 순방…靑 "공급망 공조 기대"

이재명 대통령은 오는 19일부터 24일까지 5박 6일 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문한다.



위성락 국가안보실장은 이날 브리핑에서 이 대통령의 순방 일정을 공개했다.

이재명 대통령(오른쪽)과 모디 인도 총리. 연합뉴스

우선 이 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리의 초청으로 19일부터 21일까지 2박 3일간 뉴델리를 방문한다.



19일에는 인도의 국빈 방문 관례에 따라 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관을 접견하고 동포들과 만찬 간담회를 갖는다.



이튿날인 20일에는 간디 추모공원에서 헌화한 뒤 모디 총리와 정상회담을 갖는다. 회담은 소인수회담과 확대회담으로 진행되고 양해각서 교환식과 공동언론발표도 이어진다.



위 실장은 "조선해양·금융·인공지능(AI)·방산 등 전략 분야에서 양국 경제협력의 새로운 장을 열어갈 것"이라며 "중동 전쟁 등으로 격변하는 국제정세 속에 에너지 공급망 관련 긴밀한 공조를 유지할 것"이라고 밝혔다.

이재명 대통령(오른쪽)과 또 럼 베트남 서기장. 연합뉴스

21일에는 베트남 하노이로 이동, 다음 날인 22일 동포 오찬 간담회 이후 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 한다.



양 정상은 회담 뒤 양해각서 교환식, 공동언론발표, 국빈만찬까지 이어지는 일정을 함께한다.



위 실장은 "이번 방문을 통해 원전 등 국가발전 핵심 분야에 있어 베트남과 호혜적·전략적 협력을 강화하고자 한다"며 "글로벌 불확실성이 커지는 가운데 에너지 공급망 안정을 모색하고 핵심 광물 협력을 강화할 것"이라고 설명했다.

<연합>

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