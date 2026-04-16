대구경북경제자유구역청, 튀르키예 무역사절단 모집… 유럽·중동 공략

대구경북경제자유구역청(DGFEZ)은 대구상공회의소와 공동으로 지역 입주기업의 유럽∙중동 시장 판로 개척을 위한 ‘2026 DGFEZ 튀르키예 무역사절단' 참가 기업을 모집한다고 16일 밝혔다.

이번 사절단은 9월 6일부터 12일까지 7일간 튀르키예의 경제 중심지인 이스탄불과 행정 수도 앙카라를 차례로 방문해 현지 마케팅 활동을 펼칠 예정이다.

대구경북경제자유구역청(DGFEZ)

현지에서는 △현지 바이어와의 1대1 수출상담회 △현지 시장 진출 전략 세미나 △주요 산업단지∙유관기관 탐방 등 기업의 비즈니스 네트워크 구축을 위한 다양한 프로그램이 진행된다. 모집 대상은 대구경북경제자유구역 내 입주(예정) 기업 10개사 내외다. 특히 정보통신기술(ICT)∙로봇, 의료∙바이오, 미래 모빌리티 등 DGFEZ의 핵심 전략산업 분야 기업을 우선적으로 선정할 방침이다.

선정 기업에는 유력 바이어 발굴 및 매칭, 상담장 임차, 이동 차량, 통역사(1사 1인) 등이 지원된다. 또한 기업의 비용 부담을 완화하기 위해 업체당 1인에 한해 왕복 항공료와 숙박비 일부 등 체재비도 지원한다. 참가를 희망하는 기업은 5월 8일까지 대구경북경제자유구역청이나 대구상공회의소 홈페이지에서 신청 서류를 내려받아 작성한 뒤 전자우편(이메일)으로 접수하면 된다.

대구경북경제자유구역청 관계자는 “지리적∙전략적 요충지인 튀르키예는 유럽과 중동을 잇는 중요한 시장”이라며 “이번 사절단 파견을 통해 입주 기업들이 신규 거래선을 발굴하고 지속 가능한 수출 판로를 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지