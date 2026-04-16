한동훈 "대통령, 하정우 수석 출마 지시하면 불법 선거개입"

6·3 지방선거에서 함께 치러질 것으로 보이는 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화 한 한동훈 전 국민의힘 대표가 16일 "이재명 대통령이 하정우 청와대 AI 미래기획 수석비서관에게 북갑 보선 출마를 지시하면 불법 선거 개입, 당무 개입이 된다"고 밝혔다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 14일 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마친 뒤 이웃 주민과 함께 소감을 말하고 있다. 한 전 대표는 이곳으로 전입신고를 하며 전재수 의원의 부산시장 출마로 보궐선거 진행될 예정인 부산 북구갑 출마를 공식화했다. 연합뉴스

한 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 "부산 북갑 선거에 나올지 말지에 대해 하정우 수석이나 조국 대표는 부산시민이 아니라 이재명 대통령 지시나 민주당 허락을 받아야 하는 겁니까"라고 썼다.



이어 "하 수석은 이 대통령이 부산 북갑 선거에 출마하라고 지시해야만 출마할 것이라고 하고, 조 대표는 민주당이 부산 북구갑 선거에 나오지 말라 해서 부산 대신 평택으로 간 것이라고 했다"고 했다.



그러면서 "하 수석이 기다리고 있는 것처럼 이 대통령이 하 수석에게 부산 북갑에 출마하라고 지시하면 대통령의 불법 선거 개입, 당무 개입이 된다"고 지적했다.



한 전 대표는 "조 대표 말대로라면 민주당이 평택 나가지 말라고 하면 또 다른 곳 찾아야 합니다. 조 대표는 평택 나가는 것은 민주당 허락 받았습니까"라고 반문했다.



그는 자율방범대 활동을 하는 영상을 페이스북에 올리면서 "부산 북구를 더 살기 좋은 곳으로 만들겠다. 정성을 다하겠다"며 "부산 북구는 발전 가능성이 큰 곳이다. 부산 북구와 끝까지 함께 발전하겠다"고 썼다.

<연합>

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