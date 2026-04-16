조현 외교장관, 브라질·멕시코에 원유 수급 협조 등 당부

조현 외교부 장관이 로베르토 벨라스코 신임 멕시코 외교장관과 통화하고, 중남미 주요 산유국인 멕시코의 협조를 요청했다.

16일 외교부에 따르면 조 장관은 이날 오전 벨라스코 장관과 전화 통화를 갖고 취임을 축하한 뒤, 한·멕시코 양국 협력 강화 방안을 논의했다. 벨라스코 장관은 지난 8일 취임했다.

조현 외교부 장관이 15일과 16일 각각 마우루 비에이라 브라질 외교장관, 로베르토 벨라스코 멕시코 신임 외교장관과 전화 통화를 했다. 외교부 제공

조 장관은 최근 중동 정세 불안에 따른 글로벌 공급망 위기와 관련해 한국 기업의 안정적인 원유 수입량 확보를 위한 협조를 요청했다. 조 장관은 “중동 위기가 글로벌 안보와 경제 안정에도 영향을 미치고 있어 깊은 우려가 있다”며 중동 지역의 평화와 안정 회복 필요성을 강조했다.

또 조 장관은 한·멕시코 자유무역협정(FTA) 협상 재개와 투자보장협정 개정 등 경제협력 강화를 위한 제도적 노력이 조속히 이뤄져야 한다고 밝혔다. 두 장관은 인공지능(AI), 우주 등 첨단기술 분야 협력도 확대해 나가기로 했다.

양국 장관은 이날 멕시코·인도네시아·한국·튀르키예·호주로 구성된 범지역 협의체 ‘믹타(MIKTA)’를 통해 글로벌 도전 과제 대응과 다자주의 강화를 위한 협력을 지속하기로 했다.

조 장관은 전날에는 마우루 비에이라 브라질 외교장관과도 통화하고, 한국의 원유 대체 수급선 확보 노력을 설명했다. 이어 원유 생산국인 브라질과의 에너지 안보 및 공급망 분야 협력 확대에 대한 기대를 밝혔다. 양국 장관은 고위급 교류를 강화하는 한편, 한반도 문제 등 주요 현안에서도 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.

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