김원희, 해킹 피해 충격에 활동 중단…"외국인이 새벽에 돈 요구"

방송인 김원희가 해킹 피해를 당한 일화를 공개했다.

16일 SBS 파워FM '김영철의 파워FM'에는 김원희가 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 김원희는 유튜브 채널을 중단하게 된 이유를 밝혔다.

김원희는 "한 10회 정도 촬영하다가 그만뒀다"며 "재미있게 하고 있었는데 인스타그램 해킹을 당했다"고 말했다.

이어 "외국인이 계정을 뺏어가고 돈을 요구했다. 카카오톡으로도 새벽에 전화가 와서 돈을 달라고 하더라"고 전해 놀라움을 안겼다.

김원희는 "넷플릭스 계정까지 해킹돼 언어가 터키어로 바뀌고 프로필도 바뀌어 있었다"며 "유튜브까지 침입해 돈을 요구하는 상황에 너무 소름이 끼치고 무서웠다"고 털어놨다.

이 일로 김원희는 활동을 중단하게 됐다고. 그는 "재정비를 하려던 시기였는데, 해킹 사건이 너무 큰 충격이어서 쉬게 됐다"고 밝혔다.

김원희는 현재 계정을 모두 되찾았다며 "연예인이다 보니 개인 유튜브도 다시 해야 할 것 같다"고 말했다.

<뉴시스>

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