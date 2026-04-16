현충원에서 펼쳐지는 칼군(軍)무 '현충문 정례 의장행사' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

16일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충문 정례의장행사가 열린 가운데 의장대가 동작시범을 보이고 있다.

16일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충문 정례의장행사가 열린 가운데 의장대가 근무교대식을 하고 있다.

16일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충문 정례의장행사가 열린 가운데 의장대가 동작시범을 보이고 있다.

16일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충문 정례의장행사가 열린 가운데 의장대가 근무교대식과 동작시범을 보이고 있다.

'현충문 정례 軍 의장행사'는 상반기(4월~6월)와 하반기(9월~10월) 기간 매주 화·목요일 오전 11시부터 약 20분간 진행된다.

의장행사는 현충문 근무교대식(10분)과 국방부 근무지원단 의장대대 소속 육·해·공군, 해병대 병사들이 펼치는 다채로운 동작시범(10분)으로 진행되며, 관람객들은 행사가 끝난 후 의장대와 함께 기념사진촬영도 할 수 있다.

정례 의장행사는 서울현충원을 국민 누구나 방문할 수 있는 '열린 현충원'으로 만들기 위해 지난 2008년부터 코로나19 기간이었던 2020년, 2021년을 제외하고 매년 실시하고 있다.

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