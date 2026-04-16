전현무, '김연아 남편' 고우림에 부러움 폭발…"이래야 결혼하는구나"

방송인 전현무가 김연아의 남편 고우림에게 부러움을 쏟아낸다.

17일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3'에서는 전현무와 곽튜브가 '서울 뒷골목 투어' 특집에 나선 가운데 그룹 '포레스텔라'가 게스트로 출연한다.

이날 전현무는 "오늘 먹친구는 팬덤이 살벌한 전 세계가 열광하는 그룹"이라며 포레스텔라를 맞이한다. 거국적인 소개를 받은 포레스텔라 고우림, 조민규, 강형훈, 배두훈은 '전현무계획' 시그니처송 '앵두'를 부르며 센스 있게 등장해 시작부터 전현무를 ‘덩실 춤’ 추게 만든다.

전현무가 맛집 추천을 양보하자, 서울시 오페라단 출신 조민규는 "광화문 뒷골목은 제가 빠삭하다"며 자신 있게 나선다. 하지만 잠시 후 나타난 식당의 외관과 간판에 전현무는 "이게 맞는 거야?"라며 당황스러워하고, 조민규는 "요리 경력 50여 년 S호텔 수석 주방장 출신이 운영하는 이태리 전통 스파게티 맛집"이라고 급하게 어필해 웃음을 안긴다.

우여곡절 끝에 식당에 자리 잡고 앉은 가운데, 조민규는 "사장님 원래 카리스마가 대단했는데 표정이 유해지신 것 같다"고 말한다. 이에 전현무는 대뜸 "돈을 좀 벌면 여유가 생겨"라며 "우림이 좀 봐"라며 김연아의 남편인 고우림을 언급급한다.

전현무는 고우림이 묵직한 보이스로 메뉴판에 있는 와인을 설명하자 "별 얘기 아닌데 신뢰감이 폭발한다"고 감탄한다. 이어 고우림이 스파게티를 덜어주자 "이래야 결혼하는구나"면서 말끝마다 부러움을 주렁주렁 달아 현장을 초토화시킨다.

스파게티집에 이어 또 다른 한 맛집을 찾는다. 이에 전현무는 고우림에게 "연아씨와 데이트 온다면 어디를 선택하겠냐"고 돌발 질문을 던진다. 과연 고우림이 ‘퀸연아’와 재방문할 서울 골목 맛집이 어디일지는 17일 오후 9시10분 방송되는 전현무계획3'에서 확인할 수 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지