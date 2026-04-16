부산교육청, 교직원 업무 경감 대책 발표

부산시교육청은 16일 교직원의 학교 업무를 줄이고 교육활동에 전념할 수 있도록 주요 교직원 업무경감 대책을 발표했다.

부산시교육청이 16일 교직원의 학교 업무를 줄이고 교육활동에 전념할 수 있도록 교직원 업무경감 대책을 발표했다. 부산교육청 제공

교직원 업무경감 대책은 △가정통신문 학교 재생산 제로화 △각종 대회·행사 참가 모집 일원화 △연말 각종 표창 계획 통합 추진 등이다.

부산교육청은 ‘다모아앱’과 교육청 누리집 ‘교육청 가정통신문 게시판’을 통해 전체 학교 대상 단순 안내·홍보성 가정통신문을 직접 제공한다. 또 대회·행사 참가자 모집 방식도 크게 개선했다. 학교장 추천이 필요 없는 경우 주관부서에서 직접 참가자를 모집해 학교 현장의 참가자 모집 업무를 크게 줄였다. 참가 희망자는 부산교육청 산하 기관들의 각종 예약서비스를 통합한 ‘통합예약포털’ 누리집을 통해 직접 신청할 수 있다.

이 밖에 연말에 집중되는 각종 표창 계획도 사전에 안내해 중복 추천·수여로 인한 학교 현장의 혼란을 줄일 계획이다. 또 지난해 9월부터 인공지능(AI) 비서 ‘PenGPT’를 운영 중이며, 6월부터 교직원 법정의무연수 이수 확인 자동화 프로그램과 부산학교지원서비스(BSSS) AI 챗봇 등도 제공할 예정이다.

김석준 교육감은 “수업과 생활지도와 같은 교육의 본질에 집중하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “교육활동에 더욱 집중할 수 있는 학교 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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