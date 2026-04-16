[속보] 이 대통령 “국가 부재로 생명 위협받는 일 없어야…세월호 비극 방지 최선”

이재명 대통령이 16일 오전 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 세월호 참사 12주기인 16일 국민의 생명과 안전을 국가가 끝까지 책임지겠다는 의지를 분명히 했다. 이 대통령은 이날 오전 청와대 여민관에서 주재한 수석보좌관회의에서 “국민의 생명과 안전이 돈 때문에, 국가 부재 때문에 위협받는 일이 다시는 발생하지 않도록 국정 책임자로서 최선을 다하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 회의 시작과 함께 희생자들의 명복을 빌며 유가족과 생존자들을 향해 깊은 위로의 뜻을 전했다. 특히 참사의 고통을 기억하는 것에서 나아가 우리 사회에 뿌리 깊게 박힌 잘못된 관행을 바로잡아야 한다는 점을 강조했다.

이 대통령은 우리 사회의 인식 변화를 강력히 촉구했다. “희생자들의 상처를 따뜻하게 보듬으며 안전보다 비용을, 생명보다 이익을 우선시하는 그릇된 인식을 뿌리 뽑아야 한다”는 것이 이 대통령의 설명이다.

이는 참사 이후 12년이 지났음에도 여전히 효율과 이윤이 안전의 가치를 앞서는 현실을 지적한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 돈보다 생명을 중시하는 사회문화가 우리 사회에 확실히 정착되어야 한다고 당부했다.

이 대통령은 발언을 마무리하며 “다시는 이런 비극이 발생하지 않도록 우리 모두 최선을 다해야 한다”고 거듭 강조했다. 이는 정부의 노력뿐만 아니라 사회 구성원 전체가 생명의 존엄성을 최우선 가치로 삼아야 한다는 메시지로 해석된다.

오늘 발언은 참사 12주기를 맞아 국가의 존재 이유를 되새기고 안전한 대한민국을 만들겠다는 정부의 결연한 의지를 표명한 것으로 평가받는다.

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