부산시, 빅데이터 기반 1인 가구 돌봄 서비스 확대

최근 1인 가구가 증가하고, 사회적 고립이 심화되면서 고독사 위험 대응을 위한 대책 마련이 시급한 실정이다. 부산시가 돌봄 체계를 지속적으로 확대해 사회적 고립가구의 안전을 강화한다는 계획이다.

부산시는 고독사 위험에 대응하기 위해 정보통신기술(ICT)과 빅데이터를 활용한 ‘빅데이터 기반 1인 가구 돌봄서비스’ 대상자를 750가구 규모로 확대한다고 16일 밝혔다.

빅데이터 기반 1인 가구 돌봄서비스 포스터. 부산시 제공

빅데이터 기반 1인 가구 돌봄서비스는 과학기술정보통신부 스마트빌리지 보급 및 확산 사업의 하나로 2023년 플랫폼 구축과 함께 250가구를 대상으로 실증을 완료하고, 2년간(2025~2026) 500가구를 대상으로 1차 보급 사업을 진행하고 있다.

이 사업은 대상 가구에 센서를 설치해 수면 패턴과 일상 데이터를 24시간 모니터링하고, 이를 실시간 분석해 이상 징후를 사전에 감지한다. 또 주 한차례 사회복지 전문인력이 안부전화를 통해 정서적 돌봄을 병행함으로써, 기술적 돌봄과 정서적 돌봄을 결합한 서비스를 제공한다.

기존 전력·가스 사용량 확인이나 단방향 호출기 방식은 사고 발생 이후에야 대응한다는 한계가 있었던 반면, 해당 서비스는 대상자의 수면 패턴과 활동량 등 일상생활 수행 능력(ADL) 데이터를 실시간 분석해 평소와 다른 이상 징후를 사전에 감지하고 맞춤형 돌봄을 제공하는 예방 중심 관리 체계가 특징이다.

사업 내용은 사회복지 전문 상담사가 매주 한차례 정기 상담을 통해 고립감과 우울감이 높은 사회적 고립 1인 가구의 정서적 안정을 지원한다. 상담 과정에서 인지 기능 이상 등 위험 요소를 조기에 발견하고, 필요시 의료 및 복지 서비스를 연계한다.

특히 에너지 바우처·의료비 지원 등 필수 복지 정보를 맞춤형으로 안내해 정보 접근성이 낮은 취약계층의 정보 접근성을 높인다. 이를 통해 실질적인 경제적 혜택 및 공공 서비스 이용을 지원함으로써 복지 사각지대를 해소한다. 또 보호자와 지자체 담당자에게 활동 데이터와 상담이력을 공유하고, 민관협력형 돌봄 체계를 구축해 위기 상황에 신속히 대응할 수 있도록 지원한다.

시는 지금까지 6개 구 500가구를 대상으로 사업을 시행하고 있으며, 올해 각 구·군을 통해 신규 대상자를 모집할 예정이다. 또 고독사 예방을 위한 돌봄 체계를 지속적으로 확대해 사회적 고립 가구의 안전을 강화해 나갈 방침이다.

박형준 시장은 “검증된 기술력과 정서적 돌봄이 결합된 돌봄 체계 강화를 통해 부산이 디지털 돌봄 선도 도시로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지