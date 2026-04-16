코웰메디, IPO 대표주관사 선정…상장 준비 절차 진행

코웰메디(대표이사 최현명)는 기업공개(IPO)를 위한 대표주관사로 신영증권을 선정하고 관련 절차를 진행 중이라고 밝혔다.

코웰메디는 1994년 치과용 임플란트 개발을 바탕으로 설립된 기업으로, 임플란트를 비롯해 골이식재, 시술기구, 디지털 가이드 제품 등 치과용 의료기기 분야 전반에서 사업을 이어오고 있다. 현재는 해당 제품군을 중심으로 해외 시장을 포함한 다양한 지역에 공급을 확대하고 있다.

회사에 따르면 2025년 기준 영업이익률 32.2%를 기록하는 등 일정 수준의 수익 구조를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 상장 준비를 단계적으로 추진하고 있다.

생산 측면에서는 2025년 6월, 부산 에코델타시티에 글로벌 혁신센터를 준공하였다. 해당 시설에는 자동화 생산라인과 품질 관리 시스템이 도입되었으며, 생산 효율성과 공급 대응력이 큰 주목을 받고있다.

회사 관계자는 “현재는 상장을 위한 기본적인 절차를 진행하는 단계”라며 “사업 기반과 재무 구조 등을 종합적으로 고려해 준비를 이어갈 계획”이라고 말했다.

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