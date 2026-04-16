AI 붐 탄 한국 메모리…"중국 제치고 ASML 최대 고객 부상"

한국이 1분기 중국을 제치고 세계 1위 반도체 장비 업체인 네덜란드 ASML의 최대 고객으로 부상했다고 블룸버그 통신이 15일(현지시간) 보도했다.



블룸버그에 따르면 ASML은 이날 1분기 실적 발표에서 전체 노광장비 시스템 매출 중 한국으로의 수출 비중이 직전 분기 22%에서 이번에 45%로 크게 높아졌다고 밝혔다.

ASML. 로이터연합뉴스

한국 시장 매출액도 1분기 28억4천만유로(약 4조9천500억원)를 기록해 전 분기(16억7천만유로) 대비 약 70% 급증했다.



ASML은 구체적인 고객사를 밝히지 않았지만, 이번 매출 급증은 한국 양대 메모리칩 제조사인 삼성전자와 SK하이닉스의 주문 증가에 따른 것으로 풀이된다.



ASML의 크리스토프 푸케 최고경영자(CEO)는 실적 발표와 함께 공개한 출연 영상에서 "메모리칩 분야를 살펴보면 고객사들은 이미 올해 물량을 완판했다고 전해왔다. 이런 공급 부족 현상은 올해 이후에도 지속될 전망"이라고 설명했다.



이번 실적 발표에서 한국 측의 세부 주문 내용은 공개되지 않았으나, SK하이닉스는 지난 달 24일 ASML의 극자외선(EUV) 노광 장비를 약 69억유로(약 11조9천억원)어치 구매하는 계획을 공시한 바 있다. 업계에서는 이 주문의 일부가 이미 완료됐을 것이라는 추정이 나오고 있다.



한국에 이어 대만은 이번 분기에 ASML 시스템 매출 중 23%를 차지한 것으로 나타났다. 중국은 작년 4분기에는 ASML 시스템 매출에서 차지하는 비중이 3분의 1을 넘었으나 이번 분기에는 미국의 수출 제한 여파로 그 비중이 19%로 급감했다고 블룸버그는 전했다.



ASML은 실리콘 웨이퍼에 반도체 회로를 인쇄하는 최첨단 노광장비 분야에서 압도적 점유율을 기록해 세계 반도체 업계에서 '슈퍼 을(乙)'로 불리기도 한다.



미 의회 의원들은 이번 달 초 반도체 장비에 대한 대중 수출 통제를 더 강화하는 법안을 발의했다. 이 법안이 통과되면 ASML 매출에서 중국의 비중은 더 줄어들 것으로 전망된다.

<연합>

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