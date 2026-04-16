맹승지 “‘언더붑 비키니’ 조회수 7200만”

유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 화면 캡처

개그우먼 맹승지가 비키니 사진 관련 비하인드를 전했다.

15일 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’에는 ‘맹승지, 개그우먼이 개그프로에서 안 뜨고 무한도전 리포터로 아는 ‘애는 착해'의 아이콘’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 공개된 영상에서 맹승지는 화제를 모았던 비키니 사진에 대해 “다 의도된 노출이다. 일부러 언더붑으로 입어서 밑가슴을 드러낸 것”이라고 했다.

신규진이 “수영 잘못하면 큰일 나겠다”고 말했다. 이에 맹승지는 “그렇다. 실제로 비키니 상의가 올라가서 크게 당황한 적이 있다”고 털어놨다.

그는 “사진을 찍을 때 몸매가 더 돋보이도록 신경을 많이 쓴다. 특히 가슴이 커 보이게 각도와 연출에 공을 들인다”며 “잘 나온 사진만 골라 올린다”고 했다.

맹승지는 비키니 사진 공개 이후 반응이 좋아 한 달 조회수가 7200만에 달했다고 전했다. 그는 “세계 각국의 인플루언서들에게 비키니 광고나 다이어트 광고 등으로 DM도 받았다”고 했다.

하지만 일부 남성들이 부적절한 메세지를 보낸다고 한다. 맹승지는 “가끔 황당한 DM도 온다”며 “정중하게 중요 부위를 평가해달라는 메시지를 받은 적도 있다”고 했다.

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