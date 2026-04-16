서울 ‘한낮 26도’ 초여름 날씨…큰 일교차는 ‘주의’ [오늘날씨]

목요일인 16일은 한낮 최고기온이 27도까지 오르면서 초여름 더위가 이어지겠다.
기상청 이날 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들어 전국이 대체로 맑다 오후부터 차차 흐려지겠다고 예보했다.
아침 최저기온은 5~12도, 낮 최고기온은 14~27도로 평년(최저 3~10도, 최고 16~21도)보다 높은 수준을 보이다 내일(17일) 다시 예년과 비슷하거나 조금 낮아지겠다.
주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 10도 △인천 11도 △춘천 7도 △강릉 8도 △대전 11도 △대구 8도 △전주 11도 △광주 10도 △부산 12도 △제주 13도다.
낮 최고기온은 △서울 26도 △인천 25도 △춘천 26도 △강릉 16도 △대전 25도 △대구 21도 △전주 27도 △광주 26도 △부산 19도 △제주 20도로 예보됐다.
미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다. 다만 수도권·충청권·광주·전북은 새벽 시간대 ‘나쁨’ 수준이겠다.
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