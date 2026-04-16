이란 외무 "美와 평화적 협상 의향 있다"…中 왕이와 통화

이란 외무장관이 미국과 '평화적 협상'을 통해 전쟁 상황 해결에 나설 의향이 있다는 입장을 밝혔다.

15일 중국 외교부에 따르면 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)은 이날 아바스 아라그치 이란 외부장관과 전화 통화를 하고 전쟁 상황 등에 관해 의견을 교환했다.

아바스 아라그치 이란 외부장관. 신화연합뉴스

중국 외교부는 아라그치 장관이 이란·미국 협상의 최신 상황과 이란의 고려 사항을 설명한 뒤 "이란 평화적 협상의 방식을 통해 계속해서 이성적이고 현실적인 해결 방안을 모색할 용의가 있다"고 말했다고 전했다.

또 이날 아라그치 장관은 중국이 긴장 완화를 위해 해온 노력을 높이 평가하면서 화해 촉진과 전쟁 종식에 관한 적극적인 역할을 해주기를 기대한다는 뜻을 밝혔다.

이에 대해 왕 주임은 "현재 정세는 전쟁과 평화가 전환하는 중요한 단계에 왔고, 평화의 창이 열리고 있다"면서 "중국은 휴전과 협상 추세를 유지하는 것을 지지한다. 이는 이란 인민의 근본 이익에 부합하는 것일 뿐만 아니라 역내 국가와 국제 사회의 공동의 기대이기도 하다"고 했다.

그러면서 호르무즈 해협 연안 국가로서 이란의 주권과 안보, 합법적 권익은 응당 존중과 보호를 받아야 하고, 동시에 국제 통행 해협의 항행의 자유와 안전 역시 보장돼야 한다"며 "해협의 정상적 통행 재개를 위한 노력은 국제 사회의 일치된 목소리"라고 강조했다.

또 왕 주임은 "중국은 이란이 자기 주권과 안보, 민족의 존엄을 지키는 것을 변함 없이 지지한다"는 뜻을 밝혔다.

왕 주임은 "중국은 계속해서 국면의 완화를 추동하고 역내 국가 관계 개선을 촉진해 궁극적으로 중동 지역의 항구적 평화·안정을 실현하는 데 건설적인 역할을 수행할 용의가 있다"고 설명했다.

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