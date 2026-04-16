李, 제주 4·3 영화 ‘내 이름은’ 관람…"영원히 책임 묻자"

이재명 대통령이 부인 김혜경 여사와 함께 제주 4·3 사건을 다룬 영화 '내 이름은'을 관람했다.

15일 강유정 청와대 수석대변인에 따르면 이날 저녁 이 대통령은 서울 용산 CGV에서 김 여사와 동반 관람을 신청한 165명의 시민들과 함께 영화 '내 이름은'을 봤다. 시민 165명은 이 대통령의 소셜미디어(SNS)를 통해 동반 관람한 신청한 시민들 중 추첨으로 선정했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 용산 CGV를 찾아 제주 4·3 사건을 다룬 영화 '내 이름은'을 관람힌 뒤 영화 관계자 및 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 영화 상영 전 인사말에서 "제주 4·3은 정말 참혹한 사건"이라며 "제가 며칠 전 지구촌에서 벌어지는 유사한 참혹한 일을 보면서도 같은 생각이 들었다"고 말했다. 그러면서 "인간이 얼마나 폭력적이고 잔인해질 수 있나, 이를 근본적으로 막을 수 있을까 등의 생각이 들었다"고 설명했다.

아울러 이 대통령은 "대량 학살이나 잔혹한 행위의 배경에는 정치 권력이 있다"며 '영원한 책임을 묻는 것'이 학살 등을 막는 방법이라고 설명했다.

그는 "권력의 힘으로 이런 일을 막을 수 있음에도 왜 막지 않느냐면 적당히 이익을 취하고 은폐하고 묻을 수 있기 때문"이라며 "그렇기에 (이런 일을 저지른 사람들이) 살아있는 한 (책임을 물어야 한다). 혹은 자손들이 물려받은 상속 재산이 있다면 자손만대까지 책임을 묻고, 법률가들 상상력의 한계인 공소시효와 소멸시효도 폐지해야 한다"고 강조했다.

또 '독일 전범은 처벌 시효가 없다'는 예시를 들며 "얼마 전 (국가폭력 관련자들의) 포상과 훈장을 취소시켰다"며 "사람들이 손잡고 존중하며 살아가는 세상을 만드는 데 이 영화가 길을 열어줄 것"이라고 했다.

무대 인사를 마친 이 대통령은 관객들과 손 하트를 만들어 단체사진을 촬영했다. 영접을 나온 정지영 감독에게 "반갑습니다"라고 인사를 건넸고 상영관 앞에서 기다리고 있던 시민들과 악수를 하거나 셀카를 찍기도 했다.

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