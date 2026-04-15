낮 최고 27도. 이른 더위 다음 주까지 이어져 [내일 날씨]

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이번 주 초부터 시작된 30도 안팎의 이른 더위는 주말과 다음 주까지 이어질 전망이다.

15일 기상청에 따르면 목요일인 16일 아침 기온은 5~12도, 낮 14~27도로 평년(최저 3~10도, 최고 16~21도)보다 높은 수준을 보이겠다.

특히 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 전망이다.

고온 흐름은 이번 주 후반과 주말, 다음 주까지 이어질 가능성이 크다.

고기압 영향으로 맑은 날씨가 이어지는 구간에서는 강한 햇볕으로 기온이 빠르게 오르고, 저기압 통과로 비가 내린 뒤에는 다시 기온이 평년(낮 최고 18~22도)보다 상승하는 패턴이 반복될 것으로 보인다.

금요일인 17일에는 저기압 영향으로 충청권과 남부지방, 제주도에 비가 내리면서 낮 기온이 15~20도 수준으로, 직전보다 5~10도 떨어지겠다.

평년과 비슷하거나 일부 지역은 다소 낮은 수준으로, 최근 이어진 고온 흐름이 일시적으로 꺾이는 구간이 될 전망이다.

주말인 18일은 중부지방이 대체로 맑은 가운데 남부지방과 제주도에 비가 내린다. 남부지방은 오전까지, 제주도는 오후까지 비가 이어진 뒤 점차 그치겠다.

19일은 다시 전국이 맑아지며 낮 기온이 18~28도까지 오르겠다. 비로 기온이 잠시 내려가더라도 이후 곧바로 더위가 회복되는 흐름이다.

다음 주 초반인 20일부터 22일까지는 고기압 가장자리에 들어 전국에 구름이 많겠지만 뚜렷한 비 소식 없이 낮 기온이 18~26도 수준을 유지할 것으로 보인다.

23일에는 기압골 영향으로 전국에 비가 내리며 낮 기온이 17~19도로 일시적으로 낮아지겠다.

다만 이후 24일부터는 다시 고기압 가장자리에 들어 구름 많은 날씨 속에 낮 기온이 17~22도로 회복될 전망이다.

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