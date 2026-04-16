李 “국힘, 조폭설로 대선 이겨” 재차 사과 요구

이재명 대통령이 15일 국민의힘을 향해 “허무맹랑한 조폭연루설 유포로 대선 결과를 바꾼 데 대해 공식 사과를 기다린다”고 재차 요구했다. 이 대통령은 지난 20대 대선 후보 시절 자신에 대한 ‘조폭연루설’을 주장한 장영하 변호사가 허위사실 유포 혐의로 대법원에서 유죄를 확정받은 이후인 지난달 20일에도 야당에 사과를 요구한 바 있다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 ‘국힘은 조폭설 조작유포 사과 안 하십니까?’라는 제목의 글에서 “공당인 국힘도 큰 잘못이 백일하에 드러났으니 이제 사과해야 한다”고 직격했다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

‘조폭연루설’이 지난 20대 대선 패배의 원인이었다고도 지목했다. 대선을 “훔쳤다”는 격한 표현도 사용했다.

이 대통령은 “조폭설만, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선 결과는 완전히 달랐을 것”이라며 “차이는 0.73%, 100명 중 한 명도 안 되었다”고 했다. 이 대통령은 당시 1614만7738표를 얻어 득표율 47.83%를 기록했는데, 윤석열 당시 대통령 당선인과 24만7077표 차이에 불과했다. 이는 역대 대선 최소 표차다.

이 대통령은 “장모씨(장영하 변호사) 유죄 확정판결로 조폭설 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아니냐”며 사과 요구를 반복했다. 이어 “국힘이 조폭설 유포로 대선을 훔칠 수 있게 한 공로자들에게 돈이든 자리든 뭔가 보상했을 것으로 추측했는데, 사건의 실체가 언젠가는 드러날 것”이라고도 덧붙였다.

국민의힘 송언석 원내대표는 이 대통령의 사과 요구에 대해 “본인의 가짜뉴스 영상 유포로 곤란해지니 물타기 하려고 애쓴다”고 반박했다.

송 원내대표는 이날 페이스북 글에서 “김대업 병풍(옛 한나라당 이회창 대선 후보 아들의 병역 비리 의혹), 광우병 선동, 천안함 음모론, 세월호 괴담, 사드 괴담, 후쿠시마 오염수 괴담 등 더불어민주당은 본인들의 유구한 조작 선동 역사에 대해 사과하셨느냐”며 이같이 말했다. 박성훈 수석대변인도 이날 “이 대통령께서 훨씬 많은 가짜뉴스와 선동으로 국익에 반하는 행동을 하신 것으로 안다”며 “그런 부분에 대해 먼저 사과하는 게 맞다”고 주장했다.

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