중국 범죄 조직서 검사 행세…강원경찰, 30대 피싱범 국내 송환

강원경찰청은 중국 보이스피싱(전화금융사기) 범죄조직에 가담해 수천만원을 뜯어낸 30대 피싱범을 국내로 송환했다고 15일 밝혔다.



강원경찰은 지난 3월 18일 광역범죄수사대 피싱범죄수사계 국제공조반 수사관을 중국 현지로 파견해 이같이 조치했다.

강원경찰청. 연합뉴스

송환된 피의자 A씨는 한국인 30대 남성으로 중국 피싱 범죄조직에 가담해 2024년 3월 검사를 사칭해 "명의도용 범죄에 연루돼 조사받아야 한다"고 피해자를 속여 2천400만원을 뜯어냈다.



강원경찰은 국내 수사팀으로부터 이 사건 단서를 건네받아 중국 측에 제공하는 방법으로 범인 검거에 기여했다.



이후 중국 법에 따라 처벌받은 A씨가 출소한 뒤 출입국 보호소에 재수감된 사실을 확인한 강원경찰은 중국 당국에 추방을 요청하고 송환 절차에 대한 사전 조율을 거쳐 국내로 그를 데려왔다.



최현석 청장은 "보이스피싱 범죄가 통상 해외에 거점을 두고 활동하고 있지만, 경찰청은 범정부 초국가 범죄 특별 대응 태스크포스(TF)의 일원으로서 해외 도피 사범에 대해 끝까지 추적하고 국제공조를 통해 반드시 검거해 송환하겠다"고 말했다.

<연합>

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