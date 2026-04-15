삼성SDS, KKR과 전략적 협력…1.2조원 규모 전환사채 발행

삼성SDS가 인공지능(AI) 투자를 확대하기 위해 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 손잡고 1조2200억원 규모 전환사채(CB)를 발행한다.

삼성SDS는 15일 이사회를 열고 KKR과 1조2200억원(8억2000만달러)의 전환사채 발행을 결의했다. 전환 비율은 100%, 전환 가액은 기준 주가의 118.27% 수준인 18만원이다. KKR이 운용하는 펀드 스타테크 AI가 투자하는 방식이고, 만기일은 2032년 4월30일이다.

삼성SDS는 전환사채 발행으로 마련한 신규 자금과 기존 보유 현금성 자산 6조4000억원을 AI 인프라와 AX(AI 전환) 사업 투자에 활용할 계획이다. 글로벌 사업 진출 거점을 마련하고 피지컬 AI·스테이블코인 등 신사업, 인수합병(M&A)도 추진하기로 했다. KKR의 네트워크와 M&A 전문성도 활용할 방침이다.

이준희 삼성SDS 사장은 “이번 전략적 협력으로 글로벌 자본시장에서 축적된 KKR의 역량을 활용해 M&A를 포함한 다양한 성장 기회를 적극 검토해 나가겠다”고 말했다. 박정호 KKR 한국 총괄대표는 “글로벌 네트워크와 깊이 있는 현지 경험·운영 전문성을 활용해 삼성SDS의 다음 단계 성장을 지원하겠다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지