현대차 정몽구재단, 유엔개발계획과 임팩트 기업가 육성 '맞손'

현대차 정몽구재단은 15일 유엔개발계획(UNDP) 서울정책센터와 전날 서울 중구 온드림 소사이어티에서 아시아·태평양지역 임팩트 기업가 육성사업 ‘글로벌 임팩트프러너’ 공동 추진을 위한 협력의향서를 체결했다고 밝혔다. 임팩트프러너는 사회적·환경적 임팩트와 재무적 가치를 창출하는 기업가라는 뜻이다.

정무성 현대차 정몽구재단 이사장(왼쪽 네 번째)과 앤 유프너 유엔개발계획 서울정책센터 소장(〃 다섯 번째) 등 관계자들이 아태지역 임팩트 스타트업 육성을 위한 협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다. 현대차 정몽구재단 제공

이번 협력은 전 지구적 사회 난제 해결에 기여하는 아태지역 임팩트 스타트업을 발굴하고 글로벌 임팩트 생태계 확산을 목표로 한다. 양 기관은 현대차 정몽구재단의 미래 인재 육성 노하우와 UNDP의 글로벌 네트워크 및 국제개발 전문성을 결합한 지원체계를 구축할 계획이다.

글로벌 임팩트프러너에 선발된 20개 스타트업에는 아태지역 전문가 멘토링, 임팩트 측정 및 기업설명(IR) 코칭, 글로벌 투자자 및 동료 스타트업과의 교류 등이 제공된다. 특히 온라인 기반의 액셀러레이션 과정으로 지리적 제약 없이 기업별 성장 단계와 수요에 맞춘 지원이 이뤄진다. 또 7월 서울에서 개최되는 데모데이에서 유럽 최대 사모펀드 운용사인 CVC캐피털파트너스를 비롯한 전문가들 앞에서 사업을 발표하고, 우수 팀에는 상금과 후속 프로그램 연계 및 투자 검토 기회가 주어진다.

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