“준4군 개편 속도… 호국 충성 해병대로”

해병대가 창설 77주년 기념행사를 주일석 해병대사령관 주관으로 15일 경기 화성시 해병대사령부에서 열었다.

해병대는 기념식에 역대 사령관을 비롯한 예비역, 현역 장병, 주한미해병부대(MFK) 사령관, 미 해병대 장병, 유관기관 관계자 등 300여명이 참석했다고 밝혔다. 국회 국방위원회 성일종 위원장(국민의힘)과 부승찬 위원(더불어민주당)도 함께했다. 주 사령관은 기념사에서 “준(準)4군체제 개편 추진 등 새로운 도약을 준비해 국민에게 더욱 신뢰받는 호국충성 해병대가 되자”고 강조했다. 준4군체제는 해병대를 육·해·공군과 함께 ‘독립 군종’으로 전환해 4군 체계를 만드는 것을 뜻한다.

주일석 해병대사령관(왼쪽 두번째)이 15일 경기도 화성시 해병대사령부에서 열린 창설 77주년 기념행사에서 해병대 최초로 4대(代) 해병을 배출한 김준영 이병(왼쪽) 가족에게 병역명문가 패를 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 김 이병 집안은 세상을 떠난 증조할아버지 김재찬씨부터 할아버지 김은일씨(왼쪽 세번째), 아버지 김철민씨(〃 네번째)가 해병대에서 복무했다. 해병대 제공

이날 행사에서는 창설 이후 최초로 나온 4대(代) 현역 해병 가문을 포함해 3대 현역 복무 가문 등 총 7개 가문에 병역명문가 인증패도 전달했다.

이재명 대통령은 축전을 보내 “전투력과 굳건한 단결력으로 오직 국민에게 충성하며 신뢰받는 ‘호국충성 해병대’가 돼주길 기대한다”며 축하했다.

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