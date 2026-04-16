‘서울대 10개 만들기’ 3곳부터 핀셋지원

“4곳으로 쪼그라드나” 우려도
전국 9개 거점국립대를 서울대 수준으로 육성하는 ‘서울대 10개 만들기’ 국정과제가 본격 추진된다. 교육부는 집중 육성할 3개 대학을 우선 선정한 뒤 올해 3000억원 규모의 예산을 투입해 교육·연구 거점으로 키우고, 채용조건형 계약학과도 대폭 확대한다.
최교진 교육부 장관은 15일 정부세종청사에서 이 같은 내용의 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안’을 발표했다.
교육부는 올해 거점국립대 9곳 중 3곳을 우선 선정해 집중적으로 투자하기로 했다. 대상 거점국립대 선정 시점은 올해 하반기로 전망된다.
먼저 3개 거점국립대에는 전략산업과 연계한 ‘브랜드 단과대학 및 특성화 융합연구원’을 설립한다. 학부와 대학원, 연구소를 하나로 묶어 지원한다는 것이 정부의 구상이다. 기업이 주도하는 교육과정 개발, 연구개발 지원을 통해 기업과 일체화된 교육 연구 모형을 만들게 된다.
대학별로 등록금·생활비 등 포괄 지원을 위한 특별 장학 프로그램을 운영하고, 우수 학부생을 선발해 지도교수 밀착 지도가 이뤄지는 학부생 연구 참여 프로그램 등도 진행한다.
인공지능(AI) 거점대학도 육성한다. 대학 내 AI 학사 조직과 AI 융합교육 및 연구를 총괄하는 총장 직속 전담기구를 대학별 특성에 맞게 구성한다.
AI 개발자에게 새롭게 요구되는 문제 정의 및 설계 역량, 협업 역량 등을 갖출 수 있도록 전문 교육과정을 재설계하고, 타 전공지식과 AI를 결합하는 분야별 AI 융합교과도 개발한다. 선정된 3개 대학 외 나머지 거점국립대에 대한 지원도 추진한다.
교육부는 기업이 필요한 인재를 직접 양성하는 채용조건형 계약학과를 수도권 대학 수준으로 대폭 확대하겠다고 밝혔다. 2030년까지 거점국립대 계약학과 평균 정원을 80명까지 늘리는 게 목표다.
일각에서는 3개 대학을 ‘핀셋 지원’하는 데 우려를 제기한다. 자칫 기존 정책 취지와 다르게 ‘서울대 4개 만들기’로 쪼그라드는 것 아니냐는 지적이다.
이와 관련해 최 장관은 “1차적으로는 3개 대학에 우선적으로 지원해 모범사례를 만들고, 확산하는 게 맞겠다는 결론을 내렸다”고 설명했다.
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