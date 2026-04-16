가전 넘어 AI TV 대중화 시대 연다

“올해를 인공지능(AI) TV의 원년으로 삼겠습니다. 최고급 TV는 물론 보급형 라인업까지 전부 AI를 탑재할 계획입니다. 누구라도 삼성전자 TV를 구매한 고객이라면 차별화된 시청 경험을 누리도록 만들겠습니다.”



삼성전자가 AI 성능을 극대화한 2026년형 TV 라인업을 선보인다. 새 AI 기능을 활용하면 실시간 정보 검색은 물론, 화질 개선과 소리 제어까지 할 수 있다. 삼성전자는 고급 제품부터 보급형까지 사실상 삼성전자가 내놓는 전 TV에 AI를 탑재할 계획이다. 후발주자 중국의 거센 추격을 AI 고도화로 극복하겠다는 취지다.

용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부 사장이 ‘더 퍼스트룩 서울 2026’ 행사에서 115형 ‘마이크로 RGB’ TV를 소개하고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자는 15일 삼성 강남에서 신제품 출시 행사 ‘더 퍼스트룩 서울 2026’을 열고 TV 신제품 라인업과 스피커 신제품을 대거 공개했다. 올해 내놓는 제품은 △마이크로 RGB·OLED·네오와 QLED·미니 LED·UHD의 TV제품 △라이프스타일 TV ‘더 프레임 프로’·‘더 프레임’ △이동형 스크린 ‘무빙스타일’ △와이파이 스피커 ‘뮤직 스튜디오 5·7’ △올인원 사운드바 ‘Q시리즈’ 등이다.



2026년형 제품의 핵심은 삼성 TV만의 통합 AI 플랫폼 ‘비전 AI 컴패니언’이다. 빅스비와 퍼플렉시티, 마이크로소프트 코파일럿 3개의 AI 서비스를 제공한다. 시청자는 음성만으로 궁금한 정보를 바로 검색할 수 있다. 화질과 소리 제어도 AI가 돕는다. 화면 상황에 맞게 화질을 최적화해주고, 소리 파장을 분석해 이용자가 원하는 소리만 선택해 조절하는 식이다.



삼성전자는 프리미엄급은 물론 보급형 저가 TV까지 올해 내놓는 대부분의 신제품에 AI 기능을 넣을 예정이다. 과거와 달리 저가형 TV에도 AI 서비스를 제공하는 배경에는 후발주자인 중국의 추격이 있다. TCL과 하이센스, 샤오미와 같은 중국 가전회사들은 저가 제품을 내세워 한국 업체를 빠르게 따라잡는 중이다. 이에 맞서 삼성전자는 ‘AI 차별화’란 카드를 꺼내들었다. 아직 중국 업체들이 AI 활용능력이 미숙하다는 판단에서다. 용석우 삼성전자 VD사업부 사장은 “데이터 자체의 문제, 사생활 침해, 보안 문제에서 (AI 적용에) 한계가 있는 중국 제품과 달리, 삼성은 모두가 즐길 수 있는 AI 경험을 제공할 것”이라고 강조했다.

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