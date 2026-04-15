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33년 만에 마주앉은 이·레바논…“美 중재로 직접 협상 개시 합의”

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김희원 기자 azahoit@segye.com

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양국 주미대사 美서 2시간 회담
양측 “우린 같은 편” “건설적 논의”
휴전 결론은 못 내… 실효성 의문

이스라엘 건국 이후 사실상 전쟁 상태를 이어온 이스라엘과 레바논이 14일(현지시간) 미국 워싱턴에서 만나 ‘직접 협상’에 합의했다. 두 나라가 협상 테이블에 마주 앉았다는 사실은 역사적으로 평가되지만 정작 발등의 불인 휴전 합의는 이뤄지지 않았다.

 

AP통신 등에 따르면 나다 하마데 모아와드 주미 레바논대사와 예히엘 라이터 주미 이스라엘대사는 이날 마르코 루비오 미 국무장관, 미셸 이사 주레바논 미국대사 등과 함께 국무부 청사에서 약 2시간에 걸쳐 회담했다. 외교관계가 없는 레바논과 이스라엘 사이에 고위급 회담이 열린 건 1993년 이후 처음이다.

 

예히엘 라이터 주미 이스라엘대사(왼쪽)와 나다 하마데 모아와드 주미 레바논대사가 2026년 4월 14일(화) 워싱턴 국무부에서 열린 회의에서 발언을 듣고 있다. AP연합뉴스
예히엘 라이터 주미 이스라엘대사(왼쪽)와 나다 하마데 모아와드 주미 레바논대사가 2026년 4월 14일(화) 워싱턴 국무부에서 열린 회의에서 발언을 듣고 있다. AP연합뉴스

회담 직후 미 국무부는 성명을 내고 “상호 합의된 시기와 장소에 직접 협상을 개시하는 데 모든 당사자가 합의했다”고 밝혔다. 이어 “적대행위 중단에 대한 어떤 합의도 반드시 미국의 중재를 통해 양국 정부 간에 도출돼야 하며 별도의 경로를 통해 이뤄져서는 안 된다”고 덧붙였다. 뉴욕타임스(NYT)는 이에 대해 “레바논 휴전은 미국과 이란 간 논의 대상이 아니라는 메시지를 이란에 보낸 것으로 추정된다”고 해석했다.

루비오 장관은 회담에 앞서 “20~30년간 이어진 헤즈볼라의 영향력을 영구히 종식시키는 문제”라고 강조했다. 라이터 대사는 회담 후 취재진에게 “오늘 우리는 같은 편에 서 있다는 것을 알게 됐다”고 긍정적으로 평가했고, 모아와드 대사도 “건설적인 논의였다”고 말했다.

회담에서는 이스라엘·레바논 간 휴전과 헤즈볼라의 장기적 무장해제, 양국 간 평화협정 체결이 중점적으로 논의된 것으로 알려졌다. 하지만 구체적 합의는 없었다.

익명을 요구한 이스라엘 측 전직 국방 관리는 AFP통신에 “두 나라 간 현안을 워싱턴에서 하루 만에 해결하려면 엄청난 상상력과 낙관론이 필요하다”며 “기대치가 낮다”고 인정했다.

애초에 이번 협상의 실효성에는 의문이 제기됐다. 이스라엘과 실제로 교전 중인 상대가 레바논 정부가 아닌 헤즈볼라인 상황에서, 양국 정부 간 휴전 합의가 이뤄지더라도 헤즈볼라의 이행을 담보할 수 없어서다. 헤즈볼라 지도자 나임 카셈은 전날 협상 반대 입장을 냈다.


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